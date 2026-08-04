Ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί με το σχέδιο Τραμπ για απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από τις σημερινές του θέσεις στη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, απορρίπτοντας ουσιαστικά την πρόσφατη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου εντείνουν τις αμφιβολίες για τη συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, η οποία είχε θεωρηθεί πιθανή σημαντική εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, συνιστούν μια σπάνια δημόσια ένδειξη διαφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προέβλεπε ότι η Χαμάς θα ξεκινούσε τη διαδικασία αφοπλισμού της, ενώ το Ισραήλ θα σταματούσε τις επιθέσεις του και θα άρχιζε να αποσύρει τις δυνάμεις του από περίπου το 60% της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχει σήμερα.

Βασιζόταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, η οποία έβαλε τέλος στις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις και οδήγησε στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, αλλά έκτοτε έχει βαλτώσει σε άλλα ζητήματα.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη μάχη για την επανεκλογή του τον Οκτώβριο, επανέλαβε τη θέση του ότι ο αφοπλισμός πρέπει να προηγηθεί. Όπως είπε, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουν τους ίδιους, την επικράτειά μας και τους πολίτες μας».

«Η κυβέρνηση Τραμπ μάς έστειλε ένα σχέδιο. Δεν συμφωνήσαμε. Δεν είναι δικό μας σχέδιο. Στείλαμε τις παρατηρήσεις μας. (...) Αυτή είναι η θέση μας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Netanyahu:



Trump and his team think they can bring Hamas to disarm and demilitarize Gaza. They sent us a draft, we did not agree to it.



It's not our draft. We sent our comments. By the way, we sent our comments before we received a media campaign on the matter. This is our… pic.twitter.com/WwpeZzLEUI — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Με πληροφορίες από AP News