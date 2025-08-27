Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όταν ρωτήθηκε από τον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε ένα σχετικό ψήφισμα», αν και καμία τέτοια νομοθεσία δεν έχει περάσει σε νόμο.

Στην πίεση για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Ο Μπετ-Ντέιβιντ κατάγεται από οικογένεια Ασσυρίων Χριστιανών από το Ιράν.

Οι Αρμένιοι ζητούν εδώ και δεκαετίες διεθνή αναγνώριση των σφαγών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες εκτιμάται ότι προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, ως γενοκτονία. Η Τουρκία — διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας — απορρίπτει έντονα τον ισχυρισμό ότι οι σφαγές, οι φυλακίσεις και οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί των Αρμενίων συνιστούν γενοκτονία.

Στις 20 Απριλίου 1965, η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των χωρών αρνείται να χαρακτηρίσει επίσημα τα γεγονότα της περιόδου 1915-1923 ως γενοκτονία, λόγω ανησυχίας για τις σχέσεις τους με την Τουρκία.

Το 2001, όταν οι σχέσεις με την Τουρκία βρίσκονταν στο απόγειό τους, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Σιμόν Πέρες απέρριψε ανοιχτά τις «αρμενικές κατηγορίες», καταδικάζοντάς τες ως προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλο με το Ολοκαύτωμα.

«Δεν συνέβη τίποτα παρόμοιο με το Ολοκαύτωμα. Αυτό που πέρασαν οι Αρμένιοι είναι μια τραγωδία, αλλά όχι γενοκτονία», είπε.

Ωστόσο, υπήρξαν προσπάθειες από εξέχοντες πολιτικούς να αλλάξουν την πολιτική του Ισραήλ. Το 2000, ο τότε υπουργός Παιδείας Γιόσι Σαρίδ, από το αριστερό κόμμα Μέρετς, ανακοίνωσε σχέδια να ενταχθεί η γενοκτονία των Αρμενίων στα σχολικά προγράμματα. «Η γενοκτονία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικτό και απεχθές. Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσής μας είναι να καλλιεργούμε ευαισθησία απέναντι στη βλάβη των αθώων με βάση την εθνικότητα και μόνο», είπε στην 85η επέτειο της σφαγής. «Εμείς οι Εβραίοι, ως κύρια θύματα του μίσους, έχουμε διπλό χρέος να δείχνουμε ευαισθησία και να ταυτιζόμαστε με άλλα θύματα».

Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, τον Ιούνιο του 2011, ο βουλευτής Άριε Ελντάντ, από το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Ένωση, εισήγαγε νομοσχέδιο για να ανακηρυχθεί η 24η Απριλίου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Κνεσέτ είχε πραγματοποιήσει την πρώτη της συζήτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Αν και η πλειοψηφία φαινόταν να στηρίζει την αναγνώριση, το ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ σε ψηφοφορία.

Ακόμη και ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, Ρεουβέν Ρίβλιν, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της αναγνώρισης. «Είναι αδιανόητο η Κνεσέτ να αγνοεί αυτήν την τραγωδία», είχε δηλώσει όταν ήταν πρόεδρος της Κνεσέτ με το Λικούντ, πριν εκλεγεί πρόεδρος. «Απαιτούμε να μη διαψεύδεται το Ολοκαύτωμα και δεν μπορούμε να αγνοούμε την τραγωδία ενός άλλου έθνους».

Ωστόσο, ως πρόεδρος, η στάση του άλλαξε. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ το 2015 αναφέρθηκε εκτενώς στη σφαγή των Αρμενίων έναν αιώνα πριν, αλλά απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία». Μίλησε για το «retzah bnei ha’am ha’armeni», δηλαδή «τη δολοφονία μελών του αρμενικού έθνους», όρος που υπονοεί τη γενοκτονία αλλά δεν την κατονομάζει.

Αποφάσισε επίσης να μη συνεχίσει να υπογράφει την ετήσια αίτηση που καλούσε το Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία.

Το 2018, μια ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την αναγνώριση της γενοκτονίας ακυρώθηκε λόγω έλλειψης στήριξης από τον κυβερνητικό συνασπισμό.