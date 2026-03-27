Ο νέος σταρ της βρετανικής κηπουρικής δεν πουλά μόνο φυτά, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο να βλέπεις τον κόσμο

Ο Jonny Bruce ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων που δεν σου πουλάνε απλώς ένα αντικείμενο, αλλά μια νέα επιθυμία γύρω από αυτό. Με το Field Nursery να ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό, ο 35χρονος δημιουργός από το Cotswolds εμφανίζεται ως το νέο πρόσωπο μιας βρετανικής κηπουρικής που θέλει να είναι ταυτόχρονα όμορφη, άγρια, καλλιεργημένη και βαθιά συνδεδεμένη με τον τρόπο που ζούμε τώρα.

Το Field Nursery, που ίδρυσε το 2024 έξω από το Cirencester, δεν είναι από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν απλώς να σκεφτείς τι θα αγοράσεις για το παρτέρι σου. Είναι από εκείνα που σε κάνουν να ξανασκεφτείς τι σημαίνει να φυτεύεις, να περιμένεις, να παρατηρείς και να ζεις δίπλα σε πράγματα που μεγαλώνουν αργά. Ο Bruce δουλεύει με καλλιέργεια από σπόρο, αφήνει τα φυτά να εκτίθενται στον αέρα, τον παγετό και τη βροχή, χρησιμοποιεί κορμούς και στοίβες ξύλων αντί για φυτοφάρμακα και αντιμετωπίζει τον κήπο όχι σαν έτοιμο προϊόν, αλλά σαν ζωντανό οικοσύστημα.

Centranthus ruber (κόκκινη βαλεριάνα) στο Prospect Cottage. Φωτογραφία: Jonny Bruce

Ο βοτσαλωτός κήπος του Prospect Cottage στο Dungeness, τον Μάιο του περασμένου έτους. Φωτογραφία: Jonny Bruce

Αυτό είναι και το πρώτο στοιχείο που τον ξεχωρίζει από την πιο συμβατική lifestyle εικόνα της βρετανικής κηπουρικής. Ο Bruce δεν πουλά την εύκολη φαντασίωση του «αγοράζω κάτι έτοιμο, το βάζω σε μια γωνία και όλα δείχνουν τέλεια». Μιλά ανοιχτά για έναν χώρο που για χρόνια λειτούργησε πολύ λιγότερο «πράσινα» απ’ όσο πίστευε το κοινό, με φυτά κακομαθημένα από χημικά και με λογική άμεσης κατανάλωσης. Το δικό του μοντέλο είναι πιο αργό, πιο ανθεκτικό, πιο οργανικό και τελικά πιο ριζωμένο στην πραγματικότητα.

Η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι το βλέμμα του. Ο Jonny Bruce δεν έρχεται μόνο από τον κόσμο της κηπουρικής, αλλά και από την ιστορία της τέχνης. Εχει περάσει από τους Boboli Gardens στη Φλωρεντία, από το Aberglasney στην Ουαλία, από το Great Dixter στο East Sussex και από το ολλανδικό De Hessenhof, ενώ έχει ήδη συνεργαστεί και με τον Hermès για τη δημιουργία ενός λιβαδιού με αγρωστώδη στο show της γυναικείας συλλογής άνοιξη/καλοκαίρι 2024 στο Παρίσι. Η Mary Keen τον έχει περιγράψει ως «walking plant encyclopedia» και «artist as well as a gardener», ενώ ο Fergus Garrett του Great Dixter έχει πει ότι από την αρχή φαινόταν πως θα κάνει κάτι ενδιαφέρον.

Δαχτυλήθρες, sea kale και kniphofia (red hot pokers). Φωτογραφία: Jonny Bruce

Ο κήπος στην Κορνουάλη που σχεδίασε ο Bruce για τον Simon Costin, ιδρυτή του Museum of British Folklore και πρώιμο συνεργάτη του Derek Jarman.

Το πιο ουσιαστικό νήμα, όμως, είναι η σχέση του με το Prospect Cottage του Derek Jarman στο Dungeness, όπου ο Bruce εργάστηκε ως head gardener μετά τον θάνατο του Keith Collins το 2018. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα ωραίο βιογραφικό στοιχείο. Είναι σχεδόν το κλειδί για να καταλάβεις γιατί ο Bruce μοιάζει πιο ενδιαφέρων από έναν απλώς ταλαντούχο άνθρωπο των φυτών. Ο ίδιος έχει μιλήσει για τον κήπο του Jarman ως τόπο αντισυμβατικής πολιτικής, μυστικισμού και καταφυγίου, συνδέοντάς τον με μια ιδέα του κήπου που ξεπερνά την ωραιοποίηση και γίνεται πολιτισμική και υπαρξιακή πράξη.

Εκεί ακριβώς το θέμα παύει να είναι απλώς μια ωραία gardening ιστορία και γίνεται κάτι πιο σημερινό. Σε μια στιγμή όπου η αισθητική του cottagecore έχει σχεδόν εξαντληθεί από την υπερκατανάλωση εικόνων, ο Bruce εκπροσωπεί μια άλλη, πιο πειστική εκδοχή της επιστροφής στον κήπο. Οχι σαν γλυκιά νοσταλγία ή αγροτική φαντασίωση για τα social media, αλλά σαν ένωση γνώσης, ακαταστασίας, χρώματος, οικολογικής συνείδησης και πολύ συγκεκριμένου γούστου. Τα τοπία του δεν είναι «καθαρά» με τον συμβατικό τρόπο. Είναι πυκνά, ελαφρώς άγρια, αισθησιακά και γεμάτα χαρακτήρα.

Ο Bruce με τα σκυλιά του, τη Frida και τη Nohni. Φωτογραφία: Mark C O’Flaherty

Γι’ αυτό και οι φωτογραφίες του λειτουργούν τόσο καλά. Δεν βλέπεις απλώς όμορφα λουλούδια ή μια αγγλική επαρχία που χαϊδεύει το μάτι. Βλέπεις χώρους με παρελθόν, επιμονή και προσωπικότητα. Ενα κοντέινερ με γραμμικό σχέδιο στη μέση ενός αγρού. Εναν κήπο που μοιάζει σχεδόν να φυτρώνει μόνος του, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαθιά δουλεμένος. Ενα μαύρο σπίτι με κίτρινα παράθυρα μέσα σε ανθισμένο πεδίο. Μια οπτική γλώσσα που ακουμπά μαζί τον σχεδιασμό, τη βιολογία, τη λαϊκή αγγλική κηπουρική και κάτι πιο καλλιτεχνικό, σχεδόν θεατρικό.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα υπόσχεση που κουβαλά σήμερα ο Bruce. Οτι ο κήπος μπορεί να ξαναγίνει χώρος φαντασίας χωρίς να κόβεται από την πραγματικότητα. Οτι μπορεί να είναι ταυτόχρονα όμορφος και χρήσιμος, ελεύθερος και δουλεμένος, προσωπικός και βαθιά οικολογικός. Οτι μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι γης, αλλά και ένας ολόκληρος τρόπος να σκέφτεσαι τον χρόνο, τη φροντίδα και την επιβίωση.

Σε μια εποχή όπου όλα ζητούν ακαριαία απόδοση και γρήγορη εικόνα, αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορεί να σου προτείνει κανείς μαζί με ένα φυτό.