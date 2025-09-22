Ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος» στο διάστημα, η Ρωσία, η Κίνα και η μπίζνα πολλών δισεκατομμυρίων

Ένας ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος που εκτοξεύθηκε το καλοκαίρι άρχισε να εκτελεί ασυνήθιστες και ανησυχητικές κινήσεις σε τροχιά, πλησιάζοντας επικίνδυνα δορυφόρους ξένων κρατών και εταιρειών. Λίγες ημέρες αργότερα, εκτόξευσε και ένα «άγνωστο αντικείμενο», προκαλώντας συναγερμό στην παγκόσμια διαστημική κοινότητα.

Σύμφωνα με ειδικούς, όπως ο Paul Graziani της Comspoc, «δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο». Παρόμοια περιστατικά αυξάνονται, με κινεζικούς δορυφόρους επίσης να εκτελούν περίεργους στρατιωτικούς ελιγμούς.

Την ίδια στιγμή, η εμπορική διαστημική τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της άμυνας, καθώς κυβερνήσεις παγκοσμίως αναζητούν φθηνότερες και πιο ευέλικτες λύσεις για στρατιωτικές ανάγκες — ανοίγοντας την πόρτα σε ιδιωτικές εταιρείες όπως η Starlink, η Planet Labs και η Iceye.

Ο πόλεμος μεταφέρεται πλέον στο διάστημα, και η κούρσα για τον έλεγχο της τροχιάς μόλις ξεκίνησε.

Τι συμβαίνει με τον δορυφόρο της Ρωσίας

Το φετινό καλοκαίρι, η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση ενός στρατιωτικού δορυφόρου, ο οποίος όμως δεν ακολούθησε τη συνήθη σταθερή τροχιά των περισσότερων διαστημικών οχημάτων. Αντίθετα, ξεκίνησε να κινείται με ασυνήθιστο τρόπο, σε «κυματιστή» τροχιά, πλησιάζοντας επικίνδυνα δορυφόρους ξένων κρατών και ιδιωτικών εταιρειών. Λίγες ημέρες αργότερα, προχώρησε σε μια ακόμη πιο ανησυχητική ενέργεια: εκτόξευσε ένα άγνωστο αντικείμενο, το οποίο παραμένει σε κοντινή τροχιά, με άγνωστη αποστολή και δυνατότητες.

Ο Paul Graziani, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαστημικής παρακολούθησης Comspoc, δήλωσε πως «δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Οι ειδικοί φοβούνται πως πρόκειται για μια νέα γενιά στρατιωτικών δορυφόρων που ενδέχεται να φέρουν εξοπλισμό κατασκοπείας ή ακόμα και αντιδορυφορικά όπλα.

Ανησυχία προκαλούν και οι αντίστοιχες κινήσεις από την Κίνα, με στρατιωτικούς δορυφόρους της να πραγματοποιούν επίσης επιθετικούς ελιγμούς, μετατρέποντας την τροχιά της Γης σε πεδίο σιωπηλού ανταγωνισμού και πιθανής σύγκρουσης.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε διαστημικές τεχνολογίες έχει ανοίξει την πόρτα σε πλήθος ιδιωτικών εταιρειών. Κυβερνήσεις από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία έως την Ιαπωνία επενδύουν πλέον δισεκατομμύρια σε εμπορικές διαστημικές λύσεις, όπως δορυφορική επιτήρηση, επικοινωνίες και στρατηγική υποστήριξη. Η Starlink του ;Έλον Μασκ ήδη κυρίαρχο ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η Planet Labs υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση 240 εκατομμυρίων ευρώ με τη γερμανική κυβέρνηση.

Η σύγχρονη διαστημική βιομηχανία αλλάζει ταχύτατα. Από την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, πολλές εταιρείες στρέφονται πλέον στην παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών, αναγνώρισης και τακτικής υποστήριξης. Το διάστημα δεν είναι πια απλώς το μέλλον, είναι το νέο μέτωπο.

Η τροχιά της Γης γίνεται πεδίο ανταγωνισμού, κατασκοπείας και πιθανών μελλοντικών επιθέσεων. Η εμπορευματοποίηση του διαστήματος επιταχύνεται, με πολλές νεοφυείς εταιρείες να ελπίζουν σε μερίδιο της πίτας. Όμως, η είσοδος στην αμυντική αγορά δεν είναι εύκολη: απαιτεί σχέσεις, ιστορικό και κεφάλαιο. «Οι εμπορικές εταιρείες αντιμετωπίζονται σαν "εισβολείς" από τις παραδοσιακές υπηρεσίες προμηθειών», λέει ο Graziani. «Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να τους αποβάλλει.»

Ωστόσο, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: ο πόλεμος του μέλλοντος δεν θα κριθεί στο έδαφος, αλλά στον ουρανό και ίσως και πιο πάνω.

Με πληροφορίες από Financial Times