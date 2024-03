Ο νέος γραμματέας της Κέιτ Μίντλετον είναι ο σωσίας του... Ρότζερ Φέντερερ

Τον αντισυνταγματάρχη Τομ Γουάιτ προσέλαβε πρόσφατα η Κέιτ Μίντλετον ως ιδιαίτερο γραμματέα, ο οποίος θα βρίσκεται στο πλευρό της όταν εκείνη επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα.

Η πρόσληψη του Γουάιτ δεν έγινε τυχαία αφού το 2020 η βασίλισσα Ελισάβετ είχε διορίσει τον αντισυνταγματάρχη του Σώματος Βασιλικών Πεζοναυτών προσωπικό της σταβλάρχη. Ο Γουάιτ εργάστηκε για την βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2022 και ήταν ο πρώτος βασιλικός πεζοναύτης που κατείχε παρόμοια θέση στο παλάτι. Η Κέιτ Μίντλετον αναζητούσε εδώ και καιρό να αναπληρώσει τη θέση του γραμματέα, μετά την αποχώρηση της Χάνα Κόκμπερν - Λότζι τον Οκτώβριο του 2022.

Μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του γοητευτικού Τομ Γουάιτ από την σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άργησαν να βρουν την ομοιότητα με γνωστό αθλητή. Ο Γουάιτ είναι ο σωσίας του Ρότζερ Φέντερερ, του διάσημου, πρώην πρωταθλητή του τένις, η ομοιότητα είναι εκπληκτική, αναφέρουν οι χρήστες. «Ω! Αυτός μοιάζει στον Ρότζερ Φέντερερ», έγραψε ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) ενώ κάτω από την ανάρτηση πολλοί χρήστες συμφωνούσαν ότι η ομοιότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες είναι απίστευτη.

Λάτρης του τένις η πριγκίπισσα της Ουαλίας, το περασμένο Καλοκαίρι είχε παίξει με τον Ελβετό θρύλο του τένις στο Γουίμπλεντον για μία ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στα ball boys και ball girls, τους αφανείς ήρωες του αθλήματος. Η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας είναι επικεφαλής της οργάνωσης All England Lawn Tennis and Croquet Club ενώ ο Φέντερερ φαίνεται πως την θαυμάζει αφού τον περασμένο Αύγουστο είχε δηλώσει στους New York Times ότι απόλαυσε να παρακολουθεί μαζί της το τουρνουά στο Γουίμπλεντον.

«Είναι τόσο διασκεδαστικό να κάθεσαι δίπλα στην πριγκίπισσα Αικατερίνη. Την γνωρίζω αρκετά καλά. Είναι φανατική φαν του τένις και παίζει και η ίδια», είχε δηλώσει ο θρύλος του τένις, που «κρέμασε τη ρακέτα του» το 2022.

Ποιος είναι ο νέος γραμματέας της Κέιτ Μίντλετον - Ο συμβολισμός της πρόσληψής του

Ο αντισυνταγματάρχης Τομ Γουάιτ υπηρέτησε στο Σώμα των Βασιλικών Πεζοναυτών μέχρι το 2020, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε προσωπικό της ιπποκόμο. Ο Γουάιτ έμεινε στο πλευρό της εκλιπούσης βασίλισσας μέχρι τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2022. Το 2009 είχε υπηρετήσει στο Αφγανιστάν ως κομάντο του Σώματος των Βασιλικών Πεζοναυτών.

Στα τέλη του 2023 η Κέιτ Μίντλετον είχε προσκαλέσει τον Γουάιτ να συμμετάσχει μαζί της σε επίσημη εκδήλωση για να πάρει μια «γεύση» από τα καθήκοντα του ιδιαίτερου γραμματέα στο πλευρό της μέλλουσας βασίλισσας. Τελικά, ο σωσίας του Φέντερερ πήρε την θέση στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο. Η θέση του προσωπικού γραμματέα στον βασιλικό οίκο των Ουίνδσορ είναι πολύ σημαντική καθώς ο εκάστοτε γραμματέας είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των επίσημων υποχρεώσεων, την αλληλογραφία και την επικοινωνία των υψηλόβαθμων γαλαζοαίματων.

Η πρόσληψη του Γουάιτ από την Κέιτ Μίντλετον έχει ερμηνευτεί ως μια συμβολική κίνηση της πριγκίπισσας καθώς προσέλαβε σε μία θέση - κλειδί τον άνθρωπο που υπηρετούσε την βασίλισσα Ελισάβετ, δείχνοντας έτσι πως η ίδια προετοιμάζεται για τον ρόλο που θα κληθεί να υπηρετήσει στο μέλλον ως βασίλισσα.