Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την κατάπαυση πυρός στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το Πεκίνο, η Κίνα έχει καταβάλει τις δικές της προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας ειρήνης με διάρκεια στη Μέση Ανατολή.

«Η Κίνα υποστήριξε με συνέπεια άμεση κατάπαυση του πυρός και παύση των εχθροπραξιών καθώς και την επίλυση των διαφορών μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαύλων», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μάο Νινγκ.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις προσπάθειες της Κίνας όταν ρωτήθηκε σχετικά στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι το Αφγανιστάν και το Πακιστάν συμφώνησαν στη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ουρούμτσι να διερευνήσουν την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στη σύγκρουση που ξέσπασε μεταξύ των δύο χωρών τον περασμένο Οκτώβριο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε συναντήσεις στην Κίνα να μην προβούν σε ενέργειες που θα κλιμακώσουν ή θα περιπλέξουν την κατάσταση.

Η Μάο πρόσθεσε πως η Κίνα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δύο χώρες και θα παράσχει πλατφόρμα για διάλογο.

Ο μυστικός ρόλος της Κίνας στην κατάπαυση πυρός στο Ιράν

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι έχει επικοινωνήσει 26 φορές με τους ομολόγους του από τις εμπλεκόμενες στην κρίση χώρες, διευκρίνισε η Μάο Νινγκ.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις επαφές με το Πακιστάν, που έπαιξε κρίσιμο ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση.

Το Ιράν είναι εμπορικός και στρατηγικός εταίρος της Κίνας. Πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου είχε προορισμό την Κίνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την εταιρία αναλύσεων Kpier.

Η Κίνα έχει καταδικάσει έντονα τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα. Έχει επικρίνει επίσης, εμμέσως τα ιρανικά πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Το Πεκίνο παρέμεινε πολύ διακριτικό στη διπλωματική δράση του και στις επαφές του κυρίως με το Ιράν.

«Ως μεγάλη υπεύθυνη δύναμη, η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο και να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας στην περιοχή του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Μάο Νινγκ.

Τραμπ: Η Κίνα ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, αργά το βράδυ (τοπική ώρα) στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε ώστε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.