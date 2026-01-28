Ο Μπρους Γουίλις δεν ξέρει ότι έχει άνοια: «Έχει ανοσογνωσία» λέει η σύζυγός του

Ο Μπρους Γουίλις ποτέ δεν συνειδητοποίησε ότι έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, σύμφωνα με τη σύζυγό του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Το περιοδικό PEOPLE παρέθεσε απόσπασμα από τη συνομιλία της Έμμα Χέμινγκ με την Κάμερον Όουκς Ρότζερς στο νέο επεισόδιο του podcast της, «Conversations with Cam». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού έδωσε μια ενημέρωση για τον καθημερινό αγώνα του Μπρους Γουίλις και μοιράστηκε ότι «ο Μπρους ποτέ, ποτέ δεν συνειδητοποίησε» τη διάγνωσή του.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το καλό και το κακό της κατάστασης, ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ ότι είχε αυτή την ασθένεια, και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το ξέρει», σχολίασε.

Όπως είπε η Χέμινγκ, ο Γουίλις πάσχει από ανοσογνωσία. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν έχει συνείδηση της γνωστικής του έκπτωσης, η οποία παρατηρείται συχνότερα στη νόσο του Αλτσχάιμερ ή σε άλλες μορφές άνοιας.

Μπρους Γουίλις: Η νέα ενημέρωση από τη σύζυγό του για την κατάσταση της υγείας του

Η Κλινική του Κλίβελαντ περιγράφει την ανοσογνωσία ως μια πάθηση κατά την οποία «ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί να αναγνωρίσει μία ή περισσότερες άλλες παθήσεις που έχετε» και σημειώνει ότι είναι συχνή σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

«Είναι όταν ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει», είπε η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός του Die Hard και άλλα άτομα με ανοσογνωσία «πιστεύουν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό».

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό μπορεί να είναι άρνηση, ότι δεν θέλουν να πάνε στον γιατρό επειδή λένε “Είμαι καλά, είμαι καλά”, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι η ανοσογνωσία. Δεν είναι άρνηση. Απλώς ο εγκέφαλός τους αλλάζει. Αυτό είναι μέρος της νόσου», πρόσθεσε.

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις είχε αποκαλύψει το 2023 ότι ο ηθοποιός διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD). Πρόκειται για έναν γενικό όρο που περιγράφει μια ομάδα εγκεφαλικών διαταραχών οι οποίες προκαλούν ατροφία των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών του εγκεφάλου, οδηγώντας σε μεταβολές, μεταξύ άλλων, στην ομιλία και στην προσωπικότητα.

Μπρους Γουίλις: Η πρόσφατη ανάρτηση της κόρης του

Τον Νοέμβριο, η μεγαλύτερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ράμερ, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του πατέρα της.

Η Ράμερ Γουίλις απάντησε σε μια ερώτηση που δέχθηκε μέσω Instagram, όταν ένας ακόλουθός της, τη ρώτησε πώς «τα πάει» ο πατέρας της. «Οι άνθρωποι μου κάνουν πάντα αυτή την ερώτηση και νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο να απαντήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει FTD δεν τα πάει και πολύ καλά», απάντησε.

Ο Μπρους Γουίλις έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, αντιμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια τη μετωποκροταφική άνοια, που έχει επηρεάσει αρκετά την επικοινωνία του με την οικογένειά του.

«Αλλά τα πάει καλά για κάποιον που αντιμετωπίζει μετωποκροταφική άνοια, καταλαβαίνετε τι εννοώ;», συνέχισε, η Γουίλις.

Σε ένα δεύτερο Instagram Story, τόνισε, ότι είναι ευγνώμων για τον χρόνο που περνάει με τον πατέρα της και την 2χρονη κόρη της Λουέτα, στο σπίτι του, και που μπορεί ακόμα να αγκαλιάζει τον πατέρα της.

«Η απάντηση που θα έδινα είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που μπορώ ακόμα να τον αγκαλιάζω. Είμαι πολύ ευγνώμων που όταν πηγαίνω εκεί και τον αγκαλιάζω, είτε με αναγνωρίζει είτε όχι, μπορεί να νιώσει την αγάπη που του δίνω και μπορώ να την νιώσω και εγώ από αυτόν. Είμαι πολύ χαρούμενη που εξακολουθώ να βλέπω μια σπίθα από τον παλιό του εαυτό και που μπορεί να νιώσει την αγάπη που του δίνω, και αυτό είναι πολύ ωραίο», πρόσθεσε. «Ναι, απλά νιώθω ευγνώμων που μπορώ να πηγαίνω εκεί με τη Λουέτα, και μπορούμε να περνάμε χρόνο μαζί του και να νιώθω την αγάπη που έχει για μένα και που μου δείχνει, και ότι μπορώ να τον αγαπώ και να είμαι μαζί του», είπε τέλος η κόρη του Μπρους Γουίλις.

Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει», είπε το καλοκαίρι η σύζυγός του

Στο αφιέρωμα της Νταϊάν Σόγιερ, «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», η Χέμινγκ Γουίλις έδωσε το καλοκαίρι μερικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της, εν μέσω της σχεδόν τριετούς μάχης του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια.

«Ο Μπρους εξακολουθεί να είναι πολύ κινητικός. Στο σύνολο, ο Μπρους είναι σε πραγματικά πολύ καλή κατάσταση, ξέρετε», δήλωσε η Χέμινγκ Γουίλις στη Σόγιερ και το ABC News.

«Απλώς ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει», πρόσθεσε.

Το 2023, η οικογένεια του σταρ των «Die Hard» ταινιών μοιράστηκε δημόσια, ότι ο Γουίλις είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, έναν τύπο άνοιας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ασθενή και κυρίως τη συμπεριφορά του.