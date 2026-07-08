Ο Μπράιαν Τζόνσον αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα - «Το στομάχι μου τρώει τον εαυτό του»

Ο Μπράιαν Τζόνσον, ο επιχειρηματίας που ξοδεύει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο στην προσπάθειά του να επιβραδύνει τη γήρανση και να παρατείνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή του, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα.

Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 3 Ιουλίου, ο 48χρονος αποκάλυψε ότι πάσχει από αυτοάνοση γαστρίτιδα (Autoimmune Gastritis ή Autoimmune Atrophic Gastritis), μια χρόνια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα του στομάχου. Η νόσος αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου.

«Το στομάχι μου τρώει τον εαυτό του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά τη διάγνωση, ο Τζόνσον εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι σκοπεύει να αναζητήσει θεραπεία και να μοιραστεί δημόσια κάθε εξέλιξη. «Τα καλά νέα είναι ότι θα προσπαθήσω να το λύσω. Θα μοιραστώ τα πάντα», ανέφερε.

Ο επιχειρηματίας είναι γνωστός για τη διαφάνεια με την οποία δημοσιοποιεί τα στοιχεία της υγείας του, όπως εξετάσεις αίματος, απεικονιστικούς ελέγχους και άλλες ιατρικές μετρήσεις.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever» παρουσιάζεται αναλυτικά το Project Blueprint, το αυστηρό πρόγραμμα που ακολουθεί καθημερινά, το οποίο περιλαμβάνει εντατική άσκηση, δεκάδες συμπληρώματα διατροφής και πειραματικές θεραπείες, όπως μεταγγίσεις πλάσματος και μεταφορά λίπους, με στόχο την επιβράδυνση της γήρανσης.

Ο Τζόνσον εκτιμά ότι οι ρίζες της πάθησής του βρίσκονται στην παιδική του ηλικία. Όπως ανέφερε, μεγάλωσε καταναλώνοντας δημητριακά με πολλή ζάχαρη, αναψυκτικά και φαγητό ταχείας εστίασης. Αργότερα έγινε πατέρας τριών παιδιών σε νεαρή ηλικία και αφιερώθηκε στην ανάπτυξη της επιχείρησής του, παραμελώντας την υγεία του.

«Μέσα σε λίγα χρόνια πήρα περίπου 18 κιλά και βυθίστηκα σε μια σοβαρή, χρόνια κατάθλιψη. Κάπου μέσα σε εκείνη την περίοδο, ο οργανισμός μου άρχισε να αναπτύσσει μια αυτοάνοση διαδικασία που επηρέασε πρώτα τον θυρεοειδή μου και στη συνέχεια το τοίχωμα του στομάχου μου», έγραψε.

Αποκάλυψε επίσης ότι για χρόνια είχε χαμηλά επίπεδα φερριτίνης, της πρωτεΐνης που αποθηκεύει τον σίδηρο στον οργανισμό. Αν και η χαμηλή φερριτίνη αποτελεί συχνά ένδειξη αυτοάνοσης γαστρίτιδας, η οριστική διάγνωση τέθηκε όταν οι βιοψίες του στομάχου έδειξαν σαφή σημάδια πρώιμης αυτοάνοσης γαστρίτιδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νόσος περιορίζεται προς το παρόν στην περιοχή του στομάχου που παράγει τα γαστρικά οξέα, ενώ το υπόλοιπο όργανο δεν έχει επηρεαστεί.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει την πάθηση με την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες προηγμένες τεχνολογίες που εφαρμόζει στη μάχη κατά της γήρανσης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του με ένα προσωπικό μήνυμα, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι συχνά αφιερώνουν τον χρόνο τους σε ασήμαντα πράγματα, ξεχνώντας την υγεία τους μέχρι τη στιγμή που αυτή γίνεται η σημαντικότερη προτεραιότητα.

«Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Φροντίστε τον εαυτό σας, τους άλλους, τον πλανήτη μας και τους ζωικούς μας φίλους. Φροντίστε τη ζωή, γιατί είναι το πολυτιμότερο δώρο που έχουμε», κατέληξε.

Με πληροφορίες από people.com