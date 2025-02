Ο Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας «ακέφαλες κότες»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας για έλλειψη στρατηγικής και τους κάλεσε να «σταθούν στο ύψος τους» (man up and step up), μετά την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο GB News από τη Διάσκεψη του Μονάχου, ο Τζόνσον υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιδρούν σπασμωδικά στις τοποθετήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και παρερμηνεύουν τις προθέσεις του Τραμπ.

«Υπάρχει πολύς πανικός και συμπεριφορά ‘ακέφαλης κότας’ από τους Ευρωπαίους σχετικά με όσα λέει η κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόνσον, ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, υπερασπίστηκε τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ και του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν απομακρύνεται από το Κίεβο.

«Δεν προδίδουν την Ουκρανία, δεν την εγκαταλείπουν», υποστήριξε. «Λένε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ένα κυρίαρχο, ευημερούν κράτος. Λένε ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να κερδίσει. Λένε ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία».

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την εξουσία το 2022 έχει πραγματοποιήσει πολλαπλά ταξίδια στις ΗΠΑ για να πιέσει Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους να συνεχίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία, υπερασπίστηκε επίσης την απαίτηση του Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών από τους Ευρωπαίους.

«Ο αμερικανικός λαός τον εξέλεξε με εντολή να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αντάλλαγμα για τις ΗΠΑ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Βρετανία –υπό τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών– πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο. «Ο Τραμπ λέει στους Ευρωπαίους, στους Βρετανούς, σε όλους μας: ‘Ώρα να σταθείτε στο ύψος σας’», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόνσον απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδίδεται σε «κατευνασμό» προς τον Πούτιν μέσω της προώθησης ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Ο Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αντέξει μια χαοτική κατάρρευση στην Ουκρανία», υποστήριξε. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή επικράτηση του Πούτιν στην Ουκρανία «θα ήταν πλήγμα για το ΝΑΤΟ και τη Δύση, θα σημάδευε την προεδρία του Τραμπ».

Παρά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι πιθανή, ο Τζόνσον επέμεινε πως η χώρα θα πρέπει να έχει αυτή την επιλογή στο μέλλον.

«Δεν μπορείς να είσαι πραγματικά κυρίαρχο κράτος, αν σου απαγορεύεται να αποφασίσεις αν θα ενταχθείς ή όχι στο ΝΑΤΟ», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Politico