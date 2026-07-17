Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026, η οποία περιλαμβάνει και πενθήμερη σειρά εμφανίσεων στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Ο θρυλικός τραγουδιστής έχει προγραμματίσει συναυλίες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με στάσεις στο Μπόρνμουθ, το Μπέρμιγχαμ και το Σέφιλντ, πριν μεταβεί στο Μπλάκπουλ για δύο εμφανίσεις στο Opera House. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με πέντε συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επιτυχημένη περιοδεία Rough and Rowdy Ways Tour, η οποία ξεκίνησε έπειτα από την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ του Ντίλαν το 2020.

Η περιοδεία απέσπασε θετικές κριτικές τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς, χάρη στον οικείο χαρακτήρα των εμφανίσεων και τις απρόβλεπτες λίστες τραγουδιών (setlists).

Οι επερχόμενες συναυλίες θα σηματοδοτήσουν επίσης την πρώτη επιστροφή του Ντίλαν στο Λονδίνο μετά τις τρεις εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall το 2024.

.@bobdylan announces 2026 UK tour – including five-night London residency



Tickets go on sale next week https://t.co/0PcaAT1bh6 — NME (@NME) July 16, 2026

Μπόμπ Ντίλαν: Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων

Όπως και σε πολλές από τις πρόσφατες συναυλίες του, έτσι και στην περιοδεία του 2026 θα χρησιμοποιηθούν οι ειδικές θήκες ασφαλείας Yondr, ώστε οι συναυλίες να πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι θεατές θα είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν κλειδωμένα τα κινητά τους τηλέφωνα και τις συσκευές καταγραφής καθ' όλη τη διάρκεια κάθε συναυλίας.

Η περιοδεία ανακοινώνεται επίσης μετά την κυκλοφορία του The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963, της αρχειακής συλλογής του Ντίλαν για το 2025, η οποία περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Η γενική διάθεση των εισιτηρίων για την περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί, ενώ η προπώληση για τους διοργανωτές και τους χώρους διεξαγωγής των συναυλιών θα ανοίξει στις 20 Ιουλίου.

Οι ημερομηνίες περιοδείας του Μπομπ Ντίλαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026

Bob Dylan 2026 UK Tour Dates

Nov. 25 - BIC Windsor Hall, Bournemouth

Nov. 26 - bp pulse LIVE, Birmingham

Nov. 27 - Utilita Arena, Sheffield

Nov. 30 - Opera House, Blackpool

Dec. 1 - Opera House, Blackpool

Dec. 3 - Royal Festival Hall, London

Dec. 4 - Royal Festival Hall, London

Dec. 5 - Royal Festival Hall, London

Dec. 7 - Royal Festival Hall, London

Dec. 8 - Royal Festival Hall, London

Με πληροφορίες από The News International