Ο Μπολσονάρου προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του με εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, συνελήφθη εν μέσω υποψιών ότι ήταν έτοιμος να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκισή του.

Από σήμερα, ο Μπολσονάρου ετέθη υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης.

Όπως ισχυρίσθηκε, το έκανε από «περιέργεια» . Σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Στο κλιπ φαίνεται το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι του Μπολσονάρο να είναι κατεστραμμένο και καμένο. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού ένας δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο τυχόν απόδραση.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος για να εμποδίσει την επιστροφή του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην εξουσία του, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.



Ο 70χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια.