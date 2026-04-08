Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο

Ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κατάθεσή του θα γίνει στις 10 Ιουνίου και θα λάβει τη μορφή καταγεγραμμένης συνέντευξης κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία. Η εμφάνισή του έρχεται μετά από επιστολή της επιτροπής στις 3 Μαρτίου, με την οποία ζητήθηκε η συνεργασία του.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι ο ιδρυτής της Microsoft «καλωσορίζει» την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις της επιτροπής.

«Παρότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα του Έπσταϊν, ανυπομονεί να συμβάλει στο έργο της επιτροπής απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις», ανέφερε.

Ο Γκέιτς βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ελέγχου για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο τον δείχνουν να έχει συναντήσεις με τον χρηματιστή, ενώ ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι είχε παρακαθίσει σε αρκετά δείπνα μαζί του.

Όπως είχε δηλώσει το 2021 στο PBS NewsHour, πίστευε ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση πόρων για δράσεις παγκόσμιας υγείας. Όταν αυτό δεν συνέβη, διέκοψε τις επαφές, χαρακτηρίζοντας τη σχέση «λάθος».

Με πληροφορίες από Politico