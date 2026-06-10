Ο Μπιλ Γκέιτς στο Κογκρέσο: Οι τρεις ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να καταθέσει την Τετάρτη ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τη σχέση που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον χρηματιστή που βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο συνιδρυτής της Microsoft θα εμφανιστεί οικειοθελώς ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμος να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές που είχε με τον Έπσταϊν.

Το ενδιαφέρον για τη σχέση των δύο ανδρών αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν. Το όνομα του Γκέιτς εμφανίζεται σε χιλιάδες από αυτά τα έγγραφα, γεγονός που οδήγησε σε νέα ερωτήματα για τη φύση των επαφών τους.

Ο Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Έχει, ωστόσο, παραδεχθεί δημόσια ότι η απόφασή του να διατηρήσει επαφές μαζί του ήταν λανθασμένη.

«Ήταν ανόητο εκ μέρους μου να περνάω χρόνο μαζί του. Είμαι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που μετανιώνουν που τον γνώρισαν», είχε δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξη νωρίτερα φέτος.

Μπιλ Γκέιτς: Γιατί διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που αναμένεται να τεθούν στον Γκέιτς αφορά το γιατί επέλεξε να συνεργάζεται με τον Έπσταϊν, παρότι εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για υποθέσεις που σχετίζονταν με την εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η σχέση τους ήταν καθαρά επαγγελματική και επικεντρωνόταν σε συζητήσεις γύρω από φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και πιθανές δωρεές προς το Ίδρυμα Gates.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει, οι επαφές τους ξεκίνησαν το 2011, τρία χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν. Ωστόσο, η επικοινωνία τους συνεχίστηκε για αρκετό διάστημα, γεγονός που οδηγεί ορισμένους βουλευτές να αναρωτιούνται γιατί ο Γκέιτς δεν διέκοψε νωρίτερα κάθε σχέση μαζί του.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της επιτροπής που θα τον εξετάσει, δήλωσε ότι το Κογκρέσο επιθυμεί να κατανοήσει γιατί ο Γκέιτς συνέχισε να έχει επαφές με τον Έπσταϊν ακόμη και όταν οι καταγγελίες και οι πληροφορίες για το παρελθόν του ήταν ήδη γνωστές δημόσια.

Παράλληλα, οι βουλευτές αναμένεται να τον ρωτήσουν ποια άλλα πρόσωπα γνώρισε μέσω του Έπσταϊν και αν διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη συνεχιζόμενη έρευνα γύρω από το δίκτυο επαφών του χρηματιστή.

Γιατί συνέχισε να συναντά τον Έπσταϊν;

Αυτό είναι ίσως το βασικότερο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο Μπιλ Γκέιτς.

Ο συνιδρυτής της Microsoft έχει υποστηρίξει ότι η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα, αλλά συνδεόταν με το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος Gates. Όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν, ο Έπσταϊν παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με πρόσβαση σε εύπορους δωρητές και άτομα που θα μπορούσαν να στηρίξουν οικονομικά προγράμματα για την παγκόσμια υγεία και την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, οι επαφές τους ξεκίνησαν το 2011, όταν ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί στη Φλόριντα για υποθέσεις που αφορούσαν την προσέλκυση ανήλικης σε πορνεία.

Παρά ταύτα, οι δύο άνδρες συνέχισαν να συναντώνται και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι που προκαλεί τα περισσότερα ερωτήματα στο Κογκρέσο.

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Ο Γκέιτς υποστηρίζει ότι οι επαφές αυτές δεν οδήγησαν ποτέ σε κάποια ουσιαστική συνεργασία. Το Ίδρυμα Gates έχει επίσης δηλώσει ότι, παρά τις συζητήσεις που έγιναν, δεν δημιουργήθηκε κανένα κοινό πρόγραμμα ούτε εξασφαλίστηκε κάποια χρηματοδότηση μέσω του Έπσταϊν.

Για τους βουλευτές, όμως, αυτό δημιουργεί ένα προφανές ερώτημα: αν ο Έπσταϊν δεν παρείχε τελικά όσα υποσχόταν και δεν προέκυψε κάποιο απτό αποτέλεσμα, γιατί ο Γκέιτς συνέχισε να διατηρεί επαφές μαζί του;

Μέλη της επιτροπής έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις για τη διάρκεια αυτής της σχέσης, αλλά και για το τι ακριβώς περίμενε να αποκομίσει από αυτήν ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας.

Τι γνώριζε για το παρελθόν του Έπσταϊν;

Το δεύτερο ερώτημα αφορά το κατά πόσο ο Μπιλ Γκέιτς γνώριζε ποιος ακριβώς ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν όταν άρχισε να τον συναντά.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι γνώριζε πως ο Έπσταϊν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, χωρίς όμως να έχει ερευνήσει σε βάθος την υπόθεσή του. Σε συνάντηση με στελέχη του Ιδρύματος Gates νωρίτερα φέτος, φέρεται να είπε ότι είχε ακούσει για μια υπόθεση που είχε οδηγήσει σε περιορισμούς στις μετακινήσεις του Έπσταϊν, αλλά δεν είχε εξετάσει λεπτομερώς το ιστορικό του.

Αυτό ακριβώς το σημείο αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο της επιτροπής.

Οι βουλευτές καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο είναι πειστικός ο ισχυρισμός ότι ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στον κόσμο δεν γνώριζε περισσότερα για έναν άνθρωπο που είχε ήδη καταδικαστεί και βρισκόταν εδώ και χρόνια στο επίκεντρο δημοσιευμάτων και καταγγελιών.

Το γεγονός ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2011, τρία χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν, ενισχύει τα ερωτήματα. Πολλοί αναρωτιούνται αν ο Γκέιτς είχε πλήρη εικόνα του παρελθόντος του συνομιλητή του και, αν ναι, γιατί επέλεξε να συνεχίσει τις επαφές.

Για την επιτροπή, το ζήτημα δεν είναι αν ο Γκέιτς συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά και για το οποίο δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία. Το ερώτημα είναι αν επέδειξε την απαραίτητη κρίση όταν αποφάσισε να συναναστρέφεται έναν άνθρωπο με τόσο βεβαρημένο ιστορικό.

Με πληροφορίες από BBC

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