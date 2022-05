Ο Μπιλ Γκέιτς απαντά για την απιστία στον γάμο του: «Προκάλεσα πόνο στη Μελίντα»

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε ότι «προκάλεσε πόνο» στην πρώην σύζυγό του, Μελίντα, όταν ρωτήθηκε αν την είχε απατήσει στη διάρκεια του 27ετούς γάμου τους.

Σε συνέντευξη για την προώθηση του νέου του βιβλίου, η παρουσιάστρια του Today, Σαβάνα Γκάθρι ρώτησε τον 66χρονο δισεκατομμυριούχο τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιό του.

«Ήσουν άπιστος στον γάμο σου; Ήταν αυτός ένας από τους λόγους του διαζυγίου;» ρώτησε. «Σίγουρα έκανα λάθη και αναλαμβάνω την ευθύνη», απάντησε ο Μπιλ Γκέιτς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Δεν νομίζω ότι η εμβάθυνση σε λεπτομέρειες σε αυτό το σημείο είναι εποικοδομητική, αλλά ναι, προκάλεσα πόνο και νιώθω απαίσια γι' αυτό», πρόσθεσε.

Μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, τον Μάιο του 2021, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε ότι είχε «σχέση πριν από σχεδόν 20 χρόνια» με μια υπάλληλο της Microsoft.

Όταν η Μελίντα ρωτήθηκε στο CBS Sunday Morning τον Μάρτιο, εάν ο πρώην σύζυγός της είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, εκείνη απλά απάντησε: «Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει ο Μπιλ».

Μιλώντας για το διαζύγιό του, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είπε ότι ήταν «σίγουρα θλιβερό» για την οικογένειά του.

«Φέρω την ευθύνη πως προκάλεσα πολύ πόνο στην οικογένειά μου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Νιώθω καλά που όλοι μας προχωράμε τώρα», είπε, σημειώνοντας ότι η κόρη του, Τζένιφερ, παντρεύτηκε τον Οκτώβριο. «Η Μελίντα και εγώ συνεχίζουμε να δουλεύουμε μαζί, οπότε ήταν θλιβερό και τραγικό, αλλά τώρα προχωράμε μαζί», συνέχισε.

Ο συνιδρυτής της Microsoft παραδέχθηκε επίσης πως ήταν δύσκολο να ακούει την Μελίντα να αποκαλύπτει, στην συνέντευξή της στο CBS, πώς ξάπλωνε στο πάτωμα του μπάνιου και έκλαιγε κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Είχαμε πολλά καταπληκτικά πράγματα στο γάμο μας: τα παιδιά, το ίδρυμα, τις απολαύσεις μας. Οπότε είναι πολύ δύσκολη προσαρμογή», είπε. «Ξέρω ότι τα διαζύγια διαφέρουν, αλλά είναι τεράστια αλλαγή. Ήμασταν συνεργάτες. Κατά κάποιον τρόπο μεγαλώσαμε μαζί, και τώρα αυτό άλλαξε. Δεν είμαστε παντρεμένοι».

Σε ερώτηση τι έχει μάθει από το διαζύγιο, ο Μπιλ Γκέιτς απάντησε: «Υπάρχουν τομείς όπως το κλίμα ή η υγεία όπου είμαι ειδικός, και σε προσωπικά θέματα όπως αυτό, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό. Θα πρέπει να είμαι πολύ ταπεινός... Δεν έχω καλές συμβουλές για άλλους».

Ο Μπιλ Γκέιτς, που εμφανίστηκε στην εκπομπή για να προωθήσει το βιβλίο του «How to Prevent the Next Pandemic», παραδέχθηκε επίσης ότι παράκουσε τη συμβουλή της Μελίντα για την φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Γιατί συνέχισες τις συναντήσεις μαζί του; Όταν τον γνώρισες, είχε ήδη καταδικαστεί. Το μετανιώνεις;», ρώτησε η Σαβάνα Γκάθρι, τονίζοντας πως η Μελίντα έχει δηλώσει πως ήταν ένα από τα μελανά σημεία της σχέσης τους.

«Σίγουρα έκανα ένα τεράστιο λάθος, όχι μόνο που τον συνάντησα εξαρχής, αλλά συναντήθηκα μαζί του πολλές φορές. Είχα στόχο να συγκεντρώσω χρήματα για την παγκόσμια υγεία. Δεν συνειδητοποίησα ότι με την συνάντηση υποβάθμιζα τα απαίσια πράγματα που έκανε. Θα το πρόσθετα στη λίστα με τα μεγάλα λάθη. Η συμβουλή της Μελίντα ήταν σωστή και έπρεπε να την είχα ακολουθήσει νωρίτερα», απάντησε ο Μπιλ Γκέιτς.

Ο Bill με την Melinda έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Φωτ: melindafrenchgates/Instagram

Όσο για τα πρόσφατα σχόλιά του ότι θα παντρευόταν ξανά τη Μελίντα, ο Μπιλ Γκέιτς επανέλαβε ότι έχουν «τρία απίστευτα παιδιά», προσθέτοντας: «Ένα από τα πράγματα που φτιάξαμε μαζί είναι το Gates Foundation και μας αρέσει αυτή η δουλειά. Με την Μελίντα λατρεύουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά μαζί, οπότε νιώθω πολύ τυχερός συνεργαζόμαστε».