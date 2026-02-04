Ο Μπιλ Γκέιτς απαντά για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι «μετανιώνει» που γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, άφησε σαφείς αιχμές για «βούρκο» στον γάμο τους.

Στην τελευταία δέσμη αποκαλύψεων από τα περιβόητα «αρχεία Έπσταϊν» περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο Γκέιτς είχε αποκρύψει από τη σύζυγό του σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, έπειτα από επαφές με «Ρωσίδες».

Το γραφείο του Γκέιτς αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό «απολύτως παράλογο και εντελώς ψευδή». Ωστόσο, ο 70χρονος επιχειρηματίας παρέμενε μέχρι πρότινος σιωπηλός.

Την Τετάρτη έσπασε τη σιωπή του, μιλώντας στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο 9News, όπου διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες και υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν επιχείρησε να τον εκβιάσει ή να τον δυσφημίσει. Όπως ανέφερε, το 2013 ο Έπσταϊν είχε συντάξει - χωρίς ποτέ να το αποστείλει - ένα email, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο Γκέιτς είχε προσπαθήσει να χορηγήσει κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα, σε περίπτωση που είχε μολυνθεί.

«Φαίνεται ότι ο Τζέφρι έγραψε ένα email στον ίδιο του τον εαυτό. Το email αυτό δεν στάλθηκε ποτέ και είναι ψευδές», δήλωσε ο Γκέιτς.

«Δεν γνωρίζω τι είχε στο μυαλό του. Προσπαθούσε να μου επιτεθεί με κάποιον τρόπο; Κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του το μετανιώνω και ζητώ συγγνώμη που συνέβη».

Οι δηλώσεις του ήρθαν μία ημέρα μετά τη συνέντευξη της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς στο NPR, όπου εξέφρασε ανοιχτά την αποδοκιμασία της για τη φιλία του πρώην συζύγου της με τον Έπσταϊν.

«Για μένα είναι εξαιρετικά δύσκολο, κάθε φορά που επανέρχονται αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί ξυπνούν αναμνήσεις από πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου», ανέφερε στο podcast Wild Card.

«Όσα ερωτήματα παραμένουν αφορούν εκείνους τους ανθρώπους και ακόμη και τον πρώην σύζυγό μου. Εκείνοι οφείλουν να απαντήσουν, όχι εγώ».

Η δημόσια αναβίωση ορισμένων από τις πιο σκοτεινές πτυχές του 27ετούς γάμου των Γκέιτς, που έληξε με διαζύγιο το 2021, καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη επίδραση του σκανδάλου Έπσταϊν, περισσότερα από έξι χρόνια μετά τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2019, όταν αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της δίκης για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης ανηλίκων.

«Ήταν λάθος μου να περνάω χρόνο μαζί του»

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 2011 και ότι είχαν συναντηθεί αρκετές φορές για δείπνο, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση επιστημονικών πρωτοβουλιών. Υποστήριξε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική - όπου φέρονται να κακοποιήθηκαν δεκάδες κορίτσια και νεαρές γυναίκες - και ότι δεν είχε οποιαδήποτε ερωτική σχέση με άλλες γυναίκες.

«Η συζήτηση επικεντρωνόταν στο ότι γνώριζε πολλούς εξαιρετικά εύπορους ανθρώπους και ισχυριζόταν πως μπορούσε να τους πείσει να χρηματοδοτήσουν δράσεις για την παγκόσμια υγεία. Εκ των υστέρων, αποδείχθηκε αδιέξοδο», είπε.

«Ήταν λάθος μου να περνάω χρόνο μαζί του. Είμαι ένας από τους πολλούς που μετανιώνουν που τον γνώρισαν. Όσο περισσότερα αποκαλύπτονται, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι, παρότι εκείνη η επιλογή ήταν λανθασμένη, δεν συνδέεται με τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Η πλήρης συνέντευξη της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς θα μεταδοθεί από το NPR την Πέμπτη. Σε αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η 61χρονη χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν και τη δημόσια λογοδοσία που ακολούθησε ως «μια συλλογική στιγμή απολογισμού».

Αναφερόμενη στα θύματα του Έπσταϊν, δήλωσε: «Κανένα κορίτσι δεν θα έπρεπε να βρεθεί ποτέ στη θέση στην οποία τα έφερε ο Έπσταϊν και όσα συνέβαιναν γύρω του. Είναι κάτι αδιανόητα σπαρακτικό. Θυμάμαι αυτές τις ηλικίες, θυμάμαι και τις κόρες μου σε αυτές τις ηλικίες».

Πρόσθεσε ότι έχει πλέον «προχωρήσει» μετά από έναν γάμο από τον οποίο, όπως είπε, έπρεπε να απομακρυνθεί, και ότι βρίσκεται «σε ένα απρόσμενα όμορφο σημείο της ζωής της», μακριά «από όλον εκείνον τον βούρκο».

Ερωτηθείσα για τα συναισθήματά της όταν πληροφορήθηκε τους ισχυρισμούς σε βάρος του πρώην συζύγου της, απάντησε ότι ένιωσε «βαθιά και απερίγραπτη θλίψη».

Με πληροφορίες από Guardian