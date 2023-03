Ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε τι είπε στην Τζένιφερ Λόπεζ στα Grammy- Και απάντησε αν βαριόταν

Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε για το στιγμιότυπο της βραδιάς των Grammy- χάρη στο οποίο έγινε meme με πολλούς να εκτιμούν ότι βαριόταν στην τελετή απονομής- ενώ αποκάλυψε και τη στιχομυθία που είχε με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Hollywood Reporter, ο Μπεν Άφλεκ επέμεινε ότι πέρασε καλά εκείνο το βράδυ, ενώ χαρακτήρισε «ενδιαφέρον» το γεγονός ότι κάποιοι εκτίμησαν πως ήταν μεθυσμένος στα Grammy 2023, δεδομένου ότι έχει μιλήσει δημοσίως για τη μάχη του με τον αλκοολισμό.

«Πέρασα καλά στα Grammy. Η σύζυγός μου θα πήγαινε και σκέφτηκα “Θα έχει καλή μουσική, μπορεί να είναι διασκεδαστικό», απάντησε αρχικά, σε ερώτηση για το αν ενοχλήθηκε από τα meme στα οποία φαινόταν ότι δεν περνούσε καλά στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων.

«Είδα τον Τρεβορ Νόα (τον παρουσιαστή της τελετής) να πλησιάζει και σκέφτηκα “Ω, Θεέ μου”. Ήμασταν στο πλάνο αλλά δεν ήξερα ότι γύριζαν. Γύρισα στο μέρος της και είπα “Μόλις αρχίσουν να γυρίζουν, θα απομακρυνθώ και θα σε αφήσω να κάθεσαι δίπλα στον Τρέβορ”. Μου απάντησε: “Το καλό που σου θέλω να μην φύγεις”. Αυτό είναι θέμα μεταξύ συζύγων», περιέγραψε ο Μπεν Άφλεκ.

Μπεν Άφλεκ: Είπαν πως ήμουν μεθυσμένος

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι υπήρχαν στιγμές που αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός που έβλεπε, σε αντίθεση με την Τζένιφερ Λόπεζ που τους γνώριζε.

«Και ναι, είναι μια εκδήλωση για τη δουλειά της συζύγου σου. Έχω πάει σε εκδηλώσεις και έχω τσαντιστεί. Έχω πάει και έχω βαρεθεί. Έχω πάει σε απονομές βραβείων και ήμουν μεθυσμένος, ένα σωρό. Ούτε μια φορά δεν είπε κάποιος ότι είμαι μεθυσμένος. Αλλά στα Grammy είπαν “είναι μεθυσμένο” και σκέφτηκα αυτό είναι ενδιαφέρον», συμπλήρωσε.

Αυτό, επεσήμανε ο Μπεν Άφλεκ, εγείρει ένα διαφορετικό θέμα, για το «αν είναι σοφό ή όχι να αναγνωρίσουμε τον εθισμό επειδή υπάρχει συμπόνια ή εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο στίγμα, το οποίο συχνά είναι αρκετά ανασταλτικό. Νομίζω ότι αποθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη».

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν έχει επηρεαστεί από το γεγονός πως έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τον αλκοολισμό και παραδέχθηκε πως συμβουλεύει άλλους να μην το κάνουν.

«Έγινα, χωρίς να το επιθυμώ, ένας από τους ηθοποιούς υποδείγματα για τον αλκοολισμό και την ανάκαμψη. Το καλύτερο σε αυτό είναι πως μερικές φορές μου τηλεφωνούν άνθρωποι και μου λένε “μπορείς να με βοηθήσεις;”. Νιώθω τόσο καλά όταν το κάνω αυτό», είπε αρχικά.

«Συχνά τους λέω ότι στη θέση τους θα απέφευγα να μιλήσω ανοιχτά για τον εθισμό. Δεν έχεις ανάγκη να το πεις σε κανέναν. Για αυτό λέγονται ανώνυμοι αλκοολικοί. Πάντα είναι ανώνυμοι», υπογράμμισε.

{"@context":"http://schema.org","@type":"VideoObject","name":"Why Ben Affleck 'was not his usual self' at the GRAMMY Awards...","description":"Ben Affleck \"wasn't his usual self\" at the GRAMMY Awards because he was feeling too tired.","thumbnailUrl":"https://i4thumbs.glomex.com/dC1iYWVia3lzcjFhYXAvMjAyMy8wMi8wNy8xMC8zM18xM182M2UyMjhlOTM3Yzk0LmpwZw==/profile:player-960x540","duration":"PT1M12S","uploadDate":"2023-02-07T10:34:15.000Z","embedUrl":"https://player.glomex.com/integration/1/iframe-player.html?integrationId=40599v1wlab91h3i&playlistId=v-cqc9gp1bmcsh","provider":{"@type":"Organization","name":"glomex GmbH","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://player.glomex.com/logo_v@2x.png","width":136,"height":146}}}