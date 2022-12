Ο Μπαράκ Ομπάμα διαλέγει τις καλύτερες ταινίες, τραγούδια και βιβλία του 2022

Ο Μπαράκ Ομπάμα τήρησε και φέτος μια χριστουγεννιάτικη παράδοση, δημοσιεύοντας τρεις λίστες με τις αγαπημένες του ταινίες, βιβλία και τραγούδια για το 2022.

«Πάντα ανυπομονώ να μοιραστώ τις λίστες με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική με όλους εσάς», έγραψε στο Twitter. «Πρώτα απ' όλα, ιδού μερικά από τα βιβλία που διάβασα και απόλαυσα φέτος. Πείτε μου ποια θα πρέπει να τσεκάρω το 2023».

Μεταξύ των αγαπημένων του βιβλίων, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος συμπεριέλαβε το «The School for Good Mothers» της Jessamine Chan και το «The Light We Carry» της συζύγου του και πρώην Πρώτης Κυρίας, Μισέλ Ομπάμα, σημειώνοντας: «Είμαι λίγο προκατειλημμένος με αυτό».

Στη λίστα των αγαπημένων του ταινιών, έβαλε μεταξύ άλλων τα «Top Gun: Maverick» και «Descendant», για το οποίο δήλωσε επίσης «προκατειλημμένος» από τη στιγμή που το ντοκιμαντέρ του Netflix ήταν παραγωγή της εταιρείας Higher Ground Productions, που ιδρύθηκε από τον Ομπάμα.

«Είδα μερικές υπέροχες ταινίες φέτος- εδώ είναι μερικές από τις αγαπημένες μου. Τι έχασα?», έγραψε σε άλλο tweet.

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να τονίσουν ότι ο Ομπάμα άφησε εκτός λίστας μια από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, το «Black Panther: Wakanda Forever», αν και ο «Black Panther» συμπεριλαμβανόταν στη λίστα με τις αγαπημένες ταινίες του το 2018.

Όσον αφορά στην αγαπημένη μουσική του 44ου πρώην προέδρου των ΗΠΑ για τη χρονιά, τραγούδια από την Beyoncé και τη Lizzo βρίσκονται στη λίστα.

«Πάντα απολαμβάνω να μοιράζομαι μαζί σας τη μουσική λίστα μου για το τέλος του έτους- και φέτος ακούσαμε πολλά σπουδαία τραγούδια. Εδώ είναι μερικά από τα αγαπημένα μου. Υπάρχουν τραγούδια ή καλλιτέχνες που πρέπει να τσεκάρω;», έγραψε στο αντίστοιχο μήνυμα.

Η λίστα με τις αγαπημένες ταινίες, βιβλία και μουσική του Μπαράκ Ομπάμα για το 2022:

Αγαπημένα Βιβλία

The Light We Carry – Michelle Obama

Sea of Tranquility – Emily St. John Mandel

Trust – Hernan Diaz

The Revolutionary: Samuel Adams – Stacy Schiff

The Furrows: A Novel – Namwali Serpell

South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation – Imani Perry

The School for Good Mothers – Jessamine Chan

Black Cake – Charmaine Wilkerson

Ducks: Two Years in the Oil Sands – Kate Beaton

An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us – Ed Yong

Liberation Day – George Saunders

The Candy House – Jennifer Egan

Afterlives – Abdulrazak Gurnah

Αγαπημένες ταινίες

The Fabelmans

Decision to Leave

The Woman King

Aftersun

Emily the Criminal

Petite Maman

Descendant

Happening

Till

Everything Everywhere All at Once

Top Gun: Maverick

The Good Boss

Wheel of Fortune and Fantasy

A Hero

Hit the Road

Tár

After Yang

Αγαπημένα τραγούδια

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Tití Me Preguntó – Bad Bunny

POF – Ari Lennox

Something in the Orange – Zach Bryan

Last Last – Burna Boy

American Teenager – Ethel Cain

Communion in My Cup – Tank and The Bangas ft. The Ton3s

Pull Up – Koffee

Saoko – Rosalía

Rush – Ayra Starr

Break My Soul – Beyoncé

Life is Good – SiR ft. Scribz Riley

That’s Where I Am – Maggie Rogers

Dodinin – Leyla McCalla

Sunshine – Steve Lacy ft. Fousheé

Calm Down – Rema

Problem With It – Plains

Feelings 4 You – Xavier Omär

Belize – Danger Mouse and Black Thought ft. MF DOOM

Tamagotchi – Omar Apollo

Home Maker – Sudan Archives

Where I Go – NxWorries (Anderson .Paak and Knxwledge) ft. H.E.R.

Shirt – SZA

About Damn Time – Lizzo

Round Midnight – Adam Blackstone and Jazmine Sullivan