Ο Μιλέι βρίσκει σωσίβιο στις ΗΠΑ: Τα 20 δισ. δολάρια για τη σόγια και η Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με την απόφασή του να προσφέρει 20 δισ. δολάρια ως οικονομική σανίδα σωτηρίας στην Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι. Η κίνηση αυτή εξόργισε ακόμη και τους πιο πιστούς υποστηρικτές του και άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της πολιτικής του “America First”.

Παρά το γεγονός ότι έχει περικόψει εξωτερική βοήθεια προς πολλές χώρες, ο Τραμπ δεν δίστασε να στηρίξει τον Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, έναν αναρχοκαπιταλιστή ηγέτη που έχει γίνει είδωλο για τη Δεξιά των ΗΠΑ. Ο Μιλέι, γνωστός και ως “El Loco” (ο Τρελός), έχει απολύσει δεκάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, κατήργησε το έλλειμμα και υπόσχεται μια οικονομική «επανάσταση».

Γιατί στηρίζει τον Μιλέι ο Τραμπ;

Η απάντηση είναι πολιτική: Ο Τραμπ βλέπει στον Μιλέι έναν σύμμαχο που ακολουθεί τη δική του αντικρατική ατζέντα. Όμως, η Αργεντινή βρίσκεται ξανά σε κρίση:

Ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 289% λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων του Μιλέι.

λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων του Μιλέι. Το πέσο παραμένει υπερτιμημένο, πλήττοντας τις εξαγωγές.

Το δημόσιο χρέος ξεπερνά τα 250 δισ. δολάρια.

Με τη στήριξη των ΗΠΑ, το Μπουένος Άιρες ελπίζει να ανακάμψει, να ανασχέσει την κατάρρευση του νομίσματος και να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των αγορών.

Οι Αμερικανοί αγρότες εξοργίζονται

Το μεγαλύτερο «πλήγμα» για τον Τραμπ ήρθε από τους ίδιους του τους ψηφοφόρους: τους Αμερικανούς αγρότες. Η Αργεντινή, ενισχυμένη από την αμερικανική βοήθεια, πούλησε τεράστιες ποσότητες σόγιας στην Κίνα, εκτοπίζοντας τους Αμερικανούς παραγωγούς από την αγορά.

«Είναι τρέλα: το δικό μας κράτος δίνει δισεκατομμύρια σε μια ξένη χώρα, η οποία μετά πουλάει σόγια εκεί που εμείς δεν μπορούμε» δήλωσε εξαγριωμένος αγρότης από το Κεντάκι.

Οι ειδικοί διαφωνούν αν η Αργεντινή είναι «συστημικά σημαντική» χώρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η διάσωση δεν έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, άλλοι όμως βλέπουν σε αυτήν μια πιλοτική εφαρμογή: αν το σχέδιο Μιλέι πετύχει, μπορεί να γίνει πρότυπο για άλλες χώρες που ψάχνουν διέξοδο από τη λιτότητα και το χρέος.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ, προσπαθώντας να βοηθήσει τον νέο του «φίλο», άνοιξε ένα εκρηκτικό μέτωπο στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

