Ο Μίκι Ρουρκ διαψεύδει τις φήμες που τον θέλουν να κάνει έρανο για να πληρώσει ανεξόφλητα ενοίκια

Ο ηθοποιός Μίκι Ρουρκ καταδίκασε έντονα μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε στο όνομά του, με σκοπό την κάλυψη ποσού 60.000 δολαρίων, το οποίο φέρεται να οφείλει σε απλήρωτα ενοίκια για την κατοικία του στο Λος Άντζελες.

Ο Ρουρκ ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν τη Δευτέρα και υποστήριζαν ότι η ομάδα μάνατζμεντ του είχε ξεκινήσει τον έρανο με τη συγκατάθεσή του, επικαλούμενη τον κίνδυνο έξωσης.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά ότι γνώριζε οτιδήποτε εκ των προτέρων. «Κάτι έχει προκύψει που με έχει πραγματικά εκνευρίσει, μπερδέψει και δεν το καταλαβαίνω», είπε. «Κάποιος έστησε κάποιο είδους ίδρυμα ή ταμείο στο όνομά μου, για να δίνει ο κόσμος χρήματα, σαν φιλανθρωπία. Αυτό δεν με εκφράζει, εντάξει; Αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα καμία φιλανθρωπία. Θα προτιμούσα να βάλω ένα όπλο στον κ@λο μου και να τραβήξω τη σκανδάλη».

Δηλώνοντας ότι «δεν είμαι ο άγριος τύπος που ήμουν πριν από 20 χρόνια», ο Ρουρκ κάλεσε τους θαυμαστές του να μην συνεισφέρουν. «Όλο αυτό είναι εξαιρετικά ντροπιαστικό. Μην δώσετε χρήματα και, αν δώσατε, ζητήστε τα πίσω. Είναι πραγματικά ταπεινωτικό. Λένε ότι το ποσό έφτασε μέχρι και τις 100.000 δολάρια. Δεν θα έπαιρνα ούτε δεκάρα φιλανθρωπίας από κανέναν».

Πρόσθεσε επίσης: «Όποιος το έκανε αυτό… δεν ξέρω γιατί το έκανε. Δεν θα ήξερα τι είναι το GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια».

Η σελίδα στο GoFundMe δημιουργήθηκε την Κυριακή από τη Λίγια-Τζοέλ Τζόουνς, βοηθό της μάνατζερ του Ρουρκ, Κίμπερλι Χάινς. Στην περιγραφή του εράνου ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα έξοδα που σχετίζονται με τη στέγαση και να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο».

Η Χάινς δήλωσε στο Deadline: «Η βοηθός μου το ξεκίνησε ως μια καλή χειρονομία για να βοηθήσει τον Μίκι, επειδή εξαναγκαζόταν να αποχωρήσει από το σπίτι του. Δεν υπήρχε καμία κακή πρόθεση. Τα χρήματα δεν έχουν δοθεί πουθενά. Αν ο Μίκι αποφασίσει ότι δεν τα θέλει, θα επιστραφούν στους θαυμαστές του».

Στην ανάρτησή του, ο Ρουρκ άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε διαμάχη με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Η Χάινς είχε δηλώσει ότι ο ηθοποιός διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο, αφού του επιδόθηκε ειδοποίηση έξωσης από το ακίνητο στο οποίο είχε ζήσει τη δεκαετία του 1940 ο συγγραφέας του «The Big Sleep», Ρέιμοντ Τσάντλερ. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η ειδοποίηση επιδόθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Πληρώνεις το τίμημα για το παρελθόν σου», κατέληξε ο Ρουρκ. «Δεν χρειάζομαι τα χρήματα κανενός. Δεν θα το έκανα ποτέ έτσι – έχω υπερβολικά μεγάλη περηφάνια. Δεν είναι το στυλ μου».

