Ο Μάθιου Πέρι ανακαλεί τα άσχημα σχόλια για τον Κιάνου Ριβς: «Είπα μια βλακεία, ήταν κακό»

Ο Μάθιου Πέρι δεσμεύτηκε να αφαιρέσει τις αμφιλεγόμενες αναφορές στον Κιάνου Ριβς από τις μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

Μετά την θύελλα αντιδράσεων, ο 53χρονος ηθοποιός ζήτησε αρχικά συγγνώμη για σχόλια στο βιβλίο του, όπως γιατί «περπατάει ακόμα ανάμεσά μας όταν ταλαντούχοι ηθοποιοί όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Κρις Φάρλεϊ έχουν πεθάνει».

Και τελικά αποφάσισε να αφαιρέσει τις σχετικές αναφορές από τις μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου, όπως αποκάλυψε στο Los Angeles Times Festival of Books.

«Είπα μια βλακεία. Ήταν κακό. Αναφέρθηκα στο όνομά του γιατί μένω στον ίδιο δρόμο. Ζήτησα δημόσια συγγνώμη. Οποιεσδήποτε μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου δεν θα έχουν το όνομά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάθιου Πέρι αποκάλυψε επίσης ότι δεν έχει ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τον Κιάνου Ριβς, αλλά ότι σκοπεύει να το κάνει. «Αν τον συναντήσω, θα του ζητήσω συγγνώμη. Ήταν απλώς ανόητο», πρόσθεσε.

Αν και τα επίμαχα αποσπάσματα που αναφέρονται στον Κιάνου Ριβς γράφτηκαν ως φόρος τιμής σε ανθρώπους όπως οι Φοίνιξ και Φάρλεϊ, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις.

«Ο κατάλογος με τις ιδιοφυΐες που ήταν μπροστά από την εποχή τους είναι πολύ μεγάλος για να αναφερθώ με λεπτομέρειες εδώ - αρκεί να πούμε ότι κοντά στην κορυφή οποιασδήποτε τέτοιας λίστας θα πρέπει να είναι ο συμπρωταγωνιστής μου στο "A Night in the Life of Jimmy Reardon", Ρίβερ Φίνιξ», έγραψε ο Μάθιου Πέρι στο βιβλίο του.

«Ο Ρίβερ ήταν ένας όμορφος άντρας, μέσα και έξω - πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε. Φαίνεται πως πάντα τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά φεύγουν νωρίς. Γιατί πρωτοπόροι όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ πεθαίνουν, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;», πρόσθεσε.