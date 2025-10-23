Ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποιεί το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη μετά την ψήφο της Κνέσετ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, μετά την προκαταρκτική έγκριση ενός νομοσχεδίου που θα επέκτεινε την ισραηλινή κυριαρχία στην κατεχόμενη περιοχή. Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει την κίνηση «απειλή για την ειρήνη» και προειδοποιεί ότι θα υπονομεύσει τη συμφωνία που επετεύχθη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, το οποίο εφαρμόζει το ισραηλινό δίκαιο στη Δυτική Όχθη, βήμα που ουσιαστικά συνιστά προσάρτηση, εγκρίθηκε σε πρώτη φάση από την Κνεσέτ την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά τη συμφωνία που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στόχευε στη διατήρηση μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρούμπιο, τέτοιες κινήσεις είναι «δυνητικά επικίνδυνες» για τη διαδικασία ειρήνευσης. «Το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει, αλλά αυτή τη στιγμή η προσάρτηση μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Η προειδοποίηση αυτή ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε ζητήσει από τους βουλευτές να καθυστερήσουν την ψήφιση του νομοσχεδίου, φοβούμενος ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον. Παρ’ όλα αυτά, μέλη της ακροδεξιάς κυβέρνησης επέμειναν ότι «ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η ισραηλινή κυριαρχία σε όλη τη γη του Ισραήλ».

Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, και η προσάρτησή της θεωρείται κόκκινη γραμμή από τη διεθνή κοινότητα. Η Ουάσιγκτον, καθώς και πολλές αραβικές χώρες, έχουν προειδοποιήσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της περιοχής και θα δυσχεράνει τις προσπάθειες για λύση δύο κρατών.

Δυτική Όχθη: Κλιμάκωση της βίας και καταγγελίες για επιθέσεις εποίκων

Η προοπτική προσάρτησης συνοδεύεται από αύξηση των περιστατικών βίας στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, είτε από ισραηλινές δυνάμεις είτε από εποίκους. Επιπλέον, πάνω από 700 επιθέσεις εποίκων έχουν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 – αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά, μια 55χρονη Παλαιστίνια τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε επίθεση από μασκοφόρο έποικο την ώρα που μάζευε ελιές. Το βίντεο του ξυλοδαρμού προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, καθώς δείχνει τον δράστη να τη χτυπά επανειλημμένα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξετάζει αίτημα για την είσοδο διεθνών δημοσιογράφων στη Γάζα, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να μπλοκάρει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην περιοχή. Η απόφαση αναμένεται εντός 30 ημερών.

Η ένταση στη Δυτική Όχθη και η πιθανότητα προσάρτησης προκαλούν ανησυχία όχι μόνο στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε πολλές αραβικές και ισλαμικές χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση της Γάζας μετά τον πόλεμο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει εάν το Ισραήλ θα υποχωρήσει στις διεθνείς πιέσεις ή θα επιλέξει την πορεία της μονομερούς ενέργειας, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Guardian