Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ - όχι αυτός που νομίζετε - μηνύει το Facebook για κλείσιμο λογαριασμών

Ένας Αμερικανός δικηγόρος, ονόματι Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μηνύει το Facebook, υποστηρίζοντας ότι συνεχώς κλείνει τον λογαριασμό του κατηγορώντας τον ψευδώς ότι «προσποιείται ότι είναι διάσημος».

Ο Μαρκ Σ. Ζούκερμπεργκ λέει ότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια, κάτι που του έχει κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε χαμένες δουλειές.

Ο δικηγόρος από την Ιντιάνα αναφέρει στην αγωγή του ότι ασκεί το επάγγελμα εδώ και 38 χρόνια – από τότε που ο Μαρκ Ε. Ζούκερμπεργκ, σήμερα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ήταν ακόμη νήπιο.

Η Meta δήλωσε ότι έχει επαναφέρει τον λογαριασμό του δικηγόρου και λαμβάνει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το λάθος. «Δεν είναι αστείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός δικηγόρος. «Όχι όταν μου παίρνουν τα λεφτά».

Ο δικηγόρος Μαρκ Σ. Ζούκερμπεργκ/Φωτογραφία: Facebook

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο του Marion, υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, παραβίασε τη σύμβαση, επειδή εκείνος πλήρωσε 11.000 δολάρια για διαφημίσεις που κατέβηκαν αδικαιολόγητα.

Email του Ζούκερμπεργκ (του δικηγόρου) με το Facebook, που μοιράστηκε με τα τοπικά μέσα, δείχνουν ότι η εταιρεία τον είχε κατηγορήσει πως δεν χρησιμοποιούσε το «πραγματικό του όνομα».

Ο ίδιος είπε ότι έχει υποβάλει την ταυτότητά του, τις πιστωτικές του κάρτες και πολλές φωτογραφίες του προσώπου του για να αποδείξει την ταυτότητά του. «Εγώ είμαι ο Μαρκ Στίβεν. Κι εκείνος είναι ο Μαρκ Έλιοτ», είπε μιλώντας στο WTHR. Ο λογαριασμός του απενεργοποιήθηκε τον Μάιο και αποκαταστάθηκε μόνο αφότου κατέθεσε την αγωγή.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι «επανέφερε τον λογαριασμό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αφού διαπίστωσε ότι είχε απενεργοποιηθεί κατά λάθος». «Εκτιμούμε την υπομονή του κ. Ζούκερμπεργκ για το ζήτημα αυτό και εργαζόμαστε ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την επανάληψή του στο μέλλον».

Ο κ. Ζούκερμπεργκ, που ειδικεύεται στο δίκαιο πτωχεύσεων, δημιούργησε μια ιστοσελίδα για να καταγράφει τα μπερδέματα με το όνομά του, μεταξύ των οποίων και μια φορά που μηνύθηκε κατά λάθος από την Πολιτεία της Ουάσιγκτον για κακοδιαχείριση.

Με πληροφορίες από BBC