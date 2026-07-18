Ο Μαμντάνι εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου εάν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις αρχές της πόλης σχετικά με το ενδεχόμενο να συλληφθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε περίπτωση που επισκεφθεί την πόλη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), τον Σεπτέμβριο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, ο Μαμντάνι επανέλαβε τη θέση του, ότι ο Νετανιάχου, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, πρέπει να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Μαμντάνι για Νετανιάχου: «Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο»

«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πρέπει να βρεθεί στη Χάγη», δήλωσε ο Μαμντάνι στην εκπομπή «The Interview», της εφημερίδας NYT.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Ζόχραν Μαμντάνι δίνει ιστορικό ποσό στον πολιτισμό της Νέας Υόρκης

«Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και θα διαπιστώσετε ότι αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί, αποκλειστικά λόγω των συνεπειών που έχουν προκαλέσει οι πράξεις του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Ο Μαμντάνι διατηρεί τις θέσεις του ως ένθερμος υποστηρικτής του παλαιστινιακού αγώνα και έχει δεσμευτεί να συλλάβει τον Νετανιάχου σε περίπτωση που ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι βρίσκεται σε «ενεργό διάλογο» με τη νομική υπηρεσία της πόλης σχετικά με το αν έχει την εξουσία να διατάξει τη σύλληψη του Νετανιάχου.

«Ό,τι επιτρέπει ο νόμος στη Νέα Υόρκη, αυτό θα κάνουμε, αλλά δεν θα φτιάξουμε δικούς μας νόμους για τον σκοπό αυτό», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την έκκληση του Μαμντάνι να συλληφθεί, ο Νετανιάχου δήλωσε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Σιντ Ρόζενμπεργκ ότι πιστεύει ότι ο Μαμντάνι «μισεί κρυφά την Αμερική».

Με πληροφορίες από Al Jazeera