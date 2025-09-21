Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα το παλαιστινιακό κράτος

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης τη Δευτέρα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η έναρξη λειτουργίας γαλλικής πρεσβείας σε παλαιστινιακά εδάφη θα συνδεθεί με την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Την δήλωση έκανε σε συνέντευξή του σε αμερικανικό μέσο, στο πλαίσιο των διπλωματικών εξελίξεων της τελευταίας περιόδου.

Ο Μακρόν υπερασπίστηκε την απόφασή του έναντι επικρίσεων, κυρίως από αμερικανικούς κύκλους, λέγοντας ότι η αναγνώριση δεν αποτελεί «επιβράβευση» της Χαμάς, αλλά αναγνώριση της νομιμότητας του παλαιστινιακού αιτήματος για κρατική υπόσταση. Όπως επεσήμανε, η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική που θέτει όρους και προαπαιτούμενα για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα κριτική προς τη στρατιωτική πολιτική του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και επισήμανε ότι οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν οδηγούν αναγκαστικά στη διαλυση ένοπλων ομάδων, αλλά μπορούν να ενισχύσουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Ειδικότερα, χαρακτήρισε προβληματική την πολιτική που, κατά την άποψή του, υπονομεύει την προοπτική των δύο κρατών.

Ο Μακρόν επίσης αναφέρθηκε σε πρόσφατες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, τις οποίες χαρακτήρισε θετικές για την προοπτική ενίσχυσης διοικητικής λογοδοσίας και ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η αναγνώριση θα συνοδευτεί από σαφείς όρους και μηχανισμούς εποπτείας.

Η ανακοίνωση της Γαλλίας ακολουθεί ευρύτερα διπλωματικά βήματα και συζητήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, καθώς και με το ζήτημα της προστασίας των ομήρων και της ασφάλειας των πολιτών στην περιοχή.



