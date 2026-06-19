Ο Μακρόν προειδοποιεί για «δύσκολες ημέρες» καθώς νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική Ευρώπη

Οι γαλλικές αρχές έχουν θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα περιοχές όπου ζουν περίπου 36 εκατομμύρια άνθρωποι, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει τη δυτική Ευρώπη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ηλικιωμένων και των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

«Περνάμε δύσκολες ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France επέκτεινε την πορτοκαλί προειδοποίηση καύσωνα σε 53 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας, κάνοντας λόγο για ένα φαινόμενο «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο».

Παρότι το ημερολογιακό καλοκαίρι ξεκινά επίσημα την Κυριακή, πρόκειται ήδη για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης που καταγράφεται στη Γαλλία μέσα στο 2026, μετά τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου που κατέρριψαν τοπικά και εθνικά ρεκόρ.

Γαλλία: Τους 40 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν γύρω στους 36 βαθμούς στα βορειοδυτικά της χώρας και έως 38 βαθμούς σε κεντρικές και νότιες περιοχές, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού.

Ήδη ένας 30χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κοντά στο Παρίσι έπειτα από καρδιακή ανακοπή σε αθλητική εγκατάσταση, καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα γίνονται ήδη αισθητές σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανακοίνωσε την ακύρωση 71 υπεραστικών δρομολογίων, ενώ ορισμένα σχολεία αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των εξετάσεων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι ακύρωσαν εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή στο πλαίσιο της Γιορτής της Μουσικής (Fête de la Musique), μιας από τις δημοφιλέστερες πολιτιστικές διοργανώσεις της χώρας.

Ανησυχία υπάρχει και για τις ενεργειακές υποδομές. Η γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού EDF προειδοποίησε ότι ενδέχεται να περιορίσει την παραγωγή σε τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς την επόμενη εβδομάδα, καθώς η θερμοκρασία των υδάτων στους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόν αυξάνεται σε επίπεδα που δυσκολεύουν την ψύξη των εγκαταστάσεων.

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία ζέστη.

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται σε Γερμανία και Ισπανία

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε για ένα παρατεταμένο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να πληροί τα κριτήρια επίσημου καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιοχές του νότου και της κοιλάδας του Έβρου προβλέπεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι ακραίες συνθήκες μπορεί να διατηρηθούν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με ιδιαίτερη ανησυχία για τις νυχτερινές θερμοκρασίες, οι οποίες σε πολλές περιοχές δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 25 βαθμούς.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται και στη Γερμανία, όπου οι μετεωρολογικές αρχές προβλέπουν ότι ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία DWD εξέδωσε προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε περιοχές με υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για τον κίνδυνο ισχυρών καταιγίδων και έντονων βροχοπτώσεων μετά το πέρασμα του θερμού κύματος.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τη σωματική καταπόνηση κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη φυσική τους κατάσταση, ενώ απηύθυναν ειδικές συστάσεις για προσοχή σε λίμνες και ποτάμια έπειτα από σειρά πνιγμών που καταγράφηκαν σε προηγούμενα επεισόδια ζέστης.

Σε ορισμένες περιοχές εφαρμόστηκε ακόμη και το λεγόμενο «hitzefrei», μια πρακτική που επιτρέπει στα σχολεία να διακόπτουν νωρίτερα τα μαθήματα όταν οι θερμοκρασίες μέσα στις αίθουσες γίνονται υπερβολικά υψηλές.

Το νέο κύμα ζέστης έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά το ακραίο θερμό επεισόδιο που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης τον Μάιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων που καταγράφονται πλέον όλο και νωρίτερα μέσα στο έτος.

Με το ημερολογιακό καλοκαίρι να ξεκινά επίσημα την Κυριακή, οι ευρωπαϊκές αρχές προετοιμάζονται για αρκετές ακόμη ημέρες ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη ενός φαινομένου που ήδη δοκιμάζει υποδομές, υπηρεσίες και συστήματα υγείας σε πολλές χώρες της ηπείρου.

Με πληροφορίες από Guardian