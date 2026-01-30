Κάθριν Ο' Χάρα: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά τη «μητέρα» του - «Μαμά. Πίστευα πως είχαμε χρόνο»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα για τη συμπρωταγωνίστριά του στο Home Alone, Κάθριν Ο' Χάρα, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή.

«Μαμά. Νόμιζα πως είχαμε χρόνο», έγραψε στη λεζάντα ανάρτησής του στο Instagram. «Ήθελα κι άλλο. Ήθελα να κάτσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουγα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Η Ο' Χάρα πρωταγωνίστησε στις ταινίες Home Alone και Home Alone 2: Lost in New York στον ρόλο της Κέιτ ΜακΚάλιστερ, μητέρας του Κέβιν ΜακΚάλιστερ που υποδύθηκε ο Κάλκιν - τον ρόλο που εκτόξευσε την καριέρα του. Τον Δεκέμβριο του 2023, οι δυο τους είχαν μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά επανένωση, όταν ο Κάλκιν τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ και η Ο' Χάρα εκφώνησε λόγο στην τελετή.

«Ο Μακόλεϊ - αυτό το όμορφο, γλυκό δεκάχρονο αγόρι - αποκαλούνταν σούπερσταρ, χρυσορυχείο, ένας από τους πιο “καυτούς” νεαρούς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς επιβιώνει κανείς από κάτι τέτοιο;» είχε πει στον λόγο της.

«Λοιπόν, πιστεύω πως πρέπει να διαθέτεις μια συγκεκριμένη ποιότητα, ένα χάρισμα που ο αγαπημένος [σεναριογράφος και παραγωγός] Τζον Χιουζ αναγνώρισε ξεκάθαρα σε εσένα, Μακόλεϊ: το χιούμορ σου. Είναι ένδειξη ευφυΐας σε ένα παιδί και το κλειδί για να επιβιώσεις στη ζωή σε κάθε ηλικία. Και απ’ ό,τι βλέπω, έχεις φέρει αυτό το γλυκό, αλλά και λίγο στρεβλό, και απόλυτα αναγνωρίσιμο χιούμορ σε όλα όσα επέλεξες να κάνεις από το Home Alone και μετά».

«Σε ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες - τη "ψεύτικη" μαμά σου που σε άφησε μόνο στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές - για να μοιραστώ αυτή τη χαρούμενη στιγμή», κατέληξε. «Είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Η ανάρτηση του Μακόλεϊ Κάλκιν: