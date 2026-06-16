Ο Μαχμούντ Αμπάς προκήρυξε προεδρικές εκλογές για τις αρχές του 2027

«Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2027», μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο ανακοίνωση της προεδρίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το διάταγμα του Παλαιστίνιου ηγέτη προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής εξελέγη για τελευταία φορά στις προεδρικές εκλογές του 2005 με τετραετή θητεία, η οποία κανονικά θα έληγε το 2009. Ωστόσο, έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί νέες προεδρικές εκλογές και ο Αμπάς κυβερνά μέσω προεδρικών διαταγμάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Στο διάταγμά του, ο Αμπάς υπογράμμισε ότι είναι «πλήρως έτοιμος να οργανώσει τις εκλογές του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, οι οποίες περιλαμβάνουν τις γενικές νομοθετικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη καθώς και εκλογές στο εξωτερικό».

Το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο (PNC) αποτελεί το κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και αριθμεί περισσότερα από 700 μέλη από τα παλαιστινιακά εδάφη και τη διασπορά.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη πραγματοποιήθηκαν το 2006, όταν η Χαμάς επικράτησε του κόμματος Φατάχ του Αμπάς, το οποίο κυριαρχούσε μέχρι τότε στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή. Έκτοτε, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, δηλαδή το κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

Η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί βασικό στοιχείο των μεταρρυθμίσεων που ζητά η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Το 2021, ο Αμπάς είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών τον Μάιο και τον Ιούλιο αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εκλογές αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, λόγω της έλλειψης εγγυήσεων ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Τον Απρίλιο, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για την εκλογή δημοτικών αρχών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην πρώτη εκλογική διαδικασία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Καθώς δεν έχουν διεξαχθεί προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές από το 2006, οι δημοτικές εκλογές αποτελούν έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες δημοκρατικούς θεσμούς υπό την Παλαιστινιακή Αρχή. Τα δημοτικά συμβούλια είναι υπεύθυνα για βασικές υπηρεσίες, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και οι τοπικές υποδομές, χωρίς όμως να διαθέτουν νομοθετικές αρμοδιότητες.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει δεχθεί έντονη κριτική για φαινόμενα διαφθοράς, πολιτική στασιμότητα και απώλεια νομιμοποίησης, ενώ οι διεθνείς δωρητές συνδέουν ολοένα και περισσότερο την οικονομική και διπλωματική τους στήριξη με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα σε επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης.

Η European Union χαιρέτισε τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τες «σημαντικό βήμα προς μια ευρύτερη δημοκρατική διαδικασία και την ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστική πορεία».

Με πληροφορίες από Le Monde

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