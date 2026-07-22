Ο Μαδούρο θα βρεθεί ξανά σήμερα στο δικαστήριο – Το χρονοδιάγραμμα της δίκης του στις ΗΠΑ

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα εμφανιστούν σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις ΗΠΑ, όπου ενδέχεται να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα της δίκης τους για ναρκωτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Εισαγγελείς και συνήγοροι υπεράσπισης προτείνουν η δίκη να αρχίσει τον Ιούνιο του 2027, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη. Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν μπορεί να εγκρίνει το πρόγραμμα ακόμη και κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης σε προθεσμίες για τις ενστάσεις της υπεράσπισης και την παράδοση απόρρητου αποδεικτικού υλικού.

Οι δικηγόροι του Μαδούρο αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο να ζητήσουν την απόρριψη της υπόθεσης, επικαλούμενοι την ασυλία που, όπως υποστηρίζουν, διαθέτει ως αρχηγός κράτους. Η συζήτηση του αιτήματος προτείνεται να γίνει τον Νοέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τον Ιανουάριο.

Οι εισαγγελείς έχουν ήδη παραδώσει το μεγαλύτερο μέρος του μη διαβαθμισμένου υλικού και αναμένεται να δώσουν στην υπεράσπιση τα περισσότερα απόρρητα έγγραφα έως τον Νοέμβριο.

Τόσο η κατηγορούσα αρχή όσο και οι δικηγόροι διατηρούν, πάντως, το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή. Οι εισαγγελείς προειδοποίησαν ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει, αν προκύψουν προβλήματα με τη διαχείριση των διαβαθμισμένων στοιχείων.

Η διαμάχη για τα δικαστικά έξοδα

Ο Μαδούρο και η Φλόρες είχαν εμφανιστεί τελευταία φορά στο δικαστήριο τον Μάρτιο. Τότε, οι συνήγοροί τους επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να πετύχουν την απόρριψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εμπόδιζε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει τους δικηγόρους τους.

Το αίτημα αποσύρθηκε αργότερα, όταν η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών επέτρεψε τον Απρίλιο στο ζευγάρι να λαμβάνει χρήματα από τη Βενεζουέλα για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τον Ιανουάριο στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τούς κατηγορούν ότι συνεργάζονταν με καρτέλ ναρκωτικών και διευκόλυναν τη μεταφορά χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

«Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας έντιμος άνθρωπος. Παραμένω πρόεδρος της χώρας μου», είχε δηλώσει κατά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.

Ο ίδιος και η Φλόρες κρατούνται έκτοτε σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

Η προσέγγιση Τραμπ με τη νέα ηγεσία

Αφού η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε προσωρινά την προεδρία, οι ΗΠΑ αποκατέστησαν γρήγορα τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα και χαλάρωσαν μέρος των κυρώσεων.

Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει παράλληλα σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα τον Ιούνιο και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 5.278 νεκρούς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κατηγόρησε το καθεστώς Μαδούρο ότι νόθευσε τις εκλογές του 2020 στη Βενεζουέλα και ισχυρίστηκε ότι τα ίδια εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στις ΗΠΑ.

Έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, αντέκρουσαν τον ισχυρισμό. Σύμφωνα με το συμπέρασμά τους, η Βενεζουέλα δεν διαθέτει τη δυνατότητα να επηρεάζει με προβλέψιμο τρόπο το αποτέλεσμα εκλογών εκτός της χώρας.

Οι καταγγελίες περί εκλογικής νοθείας δεν περιλαμβάνονται στην ποινική υπόθεση κατά του Μαδούρο. Το κατηγορητήριο αφορά αποκλειστικά την υποτιθέμενη συνεργασία του με διακινητές και τη διευκόλυνση της εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CBS

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