Ο Μαδούρο και η ιδιαίτερη σχέση του με έναν Ινδό πνευματικό γκουρού 

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο καθαιρεμένος πρόεδρος της Βενεζουέλας που συνελήφθη το Σαββατοκύριακο και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε μια λιγότερο προβεβλημένη σχέση με την Ινδία, η οποία περνούσε μέσα από την προσωπική του ζωή και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. Η Φλόρες συνελήφθη μαζί του και οδηγήθηκε επίσης στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες εμφανίζονται ως ακόλουθοι του Ινδού πνευματικού ηγέτη Σάτυα Σάι Μπάμπα. Ο Μαδούρο, που είχε μεγαλώσει καθολικός, γνώρισε τον Σάι Μπάμπα μέσω της Φλόρες πριν από τον γάμο τους. Το 2005 ταξίδεψαν στην πολιτεία Άντρα Πραντές, στο άσραμ Πρασάντι Νιλαγιάμ, στην περιοχή Πουταπάρτι, για να τον συναντήσουν.

Από εκείνη την επίσκεψη υπάρχει φωτογραφία που δείχνει τον Μαδούρο και τη Φλόρες καθισμένους στο πάτωμα, δίπλα στον γκουρού, σε ιδιωτική συνάντηση. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η σχέση αυτή φαίνεται πως διατηρήθηκε. Στο ιδιωτικό γραφείο του Μαδούρο στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, πορτρέτο του Σάι Μπάμπα φέρεται να βρισκόταν δίπλα σε εικόνες του Σιμόν Μπολίβαρ και του Ούγο Τσάβες.

Φωτ: Χ

Όταν ο Σάι Μπάμπα πέθανε το 2011, ο Μαδούρο ήταν υπουργός Εξωτερικών. Με δική του πρωτοβουλία, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε επίσημο ψήφισμα συλλυπητηρίων και κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους, αναγνωρίζοντας την πνευματική του προσφορά. Την ίδια περίοδο, οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα του Σάι Μπάμπα συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα, ακόμη και όταν άλλοι διεθνείς φορείς αντιμετώπιζαν περιορισμούς.

Η Βενεζουέλα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους πυρήνες ακολούθων του Σάι Μπάμπα στη Λατινική Αμερική. Μάλιστα, το 2024, σε προσκλήσεις για εθνικές εκδηλώσεις, η κυβέρνηση είχε συμπεριλάβει και το σύμβολο «ομ», στοιχείο που συνδέεται με την ινδική πνευματική παράδοση.

Λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του, τον Νοέμβριο του 2025, ο Μαδούρο έκανε δημόσια αναφορά στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Σάι Μπάμπα. Σε επίσημη δήλωση τον χαρακτήρισε ένα «ον φωτός» και ανέφερε ότι «πάντα τον θυμάμαι όταν συναντηθήκαμε», προσθέτοντας ότι η σοφία του «πρέπει να συνεχίσει να μας καθοδηγεί».

Η προσωπική αυτή πλευρά συνυπάρχει με μια πολιτική διαδρομή που ξεκίνησε μακριά από την εξουσία. Ο Μαδούρο γεννήθηκε το 1962 σε εργατική οικογένεια και εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου. Πολιτικά αναδείχθηκε στο πλευρό του Ούγο Τσάβες μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 1992 και, μετά την εκλογή του Τσάβες το 1998, εξελέγη βουλευτής, ανέλαβε την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης και αργότερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Έγινε πρόεδρος το 2013, μετά τον θάνατο του Τσάβες, σε μια περίοδο που η χώρα μπήκε σε βαθιά οικονομική κρίση, με ελλείψεις βασικών αγαθών και κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου. Το 2018 έγινε στόχος αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας με drones σε δημόσια εκδήλωση στο Καράκας, γεγονός που οδήγησε σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και περιορισμό των δημόσιων εμφανίσεών του.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, η Σίλια Φλόρες παρέμεινε κεντρική φιγούρα στο πλευρό του, έχοντας αναλάβει υψηλά θεσμικά αξιώματα και θεωρούμενη από πολλούς ως βασικός παράγοντας εξουσίας. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι και οι δύο κρατούνται στη Νέα Υόρκη και αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.