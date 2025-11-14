Ο Λουίς Ρουμπιάλες δέχτηκε επίθεση με αυγά στην παρουσίαση του βιβλίου του

Ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF) Λουίς Ρουμπιάλες δέχθηκε επίθεση με αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο δράστης ήταν ο θείος του.

Ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη σε βιβλιοπαρουσίαση στη Μαδρίτη, όταν ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF) Λουίς Ρουμπιάλες δέχτηκε αυγά την ώρα που μιλούσε στο κοινό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο θείος του, ο οποίος και συνελήφθη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Matar a Rubiales («Να σκοτώσεις τον Ρουμπιάλες»), ένας άνδρας πέταξε τρία αυγά προς το μέρος του 48χρονου. Ένα από αυτά φαίνεται να τον βρήκε στην πλάτη, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε αργότερα ο Ρουμπιάλες στο Periodista Digital, ο δράστης είναι συγγενής του: «Έμαθα ότι ήταν ο ίδιος μου ο θείος, τον λένε Λουίς Ρουμπέν. Είναι στην ηλικία μου», είπε. «Μου πέταξε αυγά γιατί είναι ένας διαταραγμένος άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τον συνέλαβαν, τον πήραν από εκεί και θα κινηθούμε νομικά, γιατί ειλικρινά νόμιζα ότι ήταν οπλισμένος».

Ο Ρουμπιάλες φέρεται να προσπάθησε να τον καταδιώξει, αλλά άλλοι παρευρισκόμενοι τον συγκράτησαν. Η εθνική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός Ισπανού άνδρα, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει τη συγγενική σχέση με τον πρώην παράγοντα.

Οι νέες δηλώσεις του Ρουμπιάλες

Ο Ρουμπιάλες έχει επανέλθει τις τελευταίες ημέρες στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση του φιλιού στην Τζένι Ερμόσο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Μιλώντας σε ισπανική τηλεόραση αυτή την εβδομάδα, υποστήριξε ότι έπεσε θύμα ενός «αιφνίδιου κινήματος της άκρας αριστεράς», το οποίο –όπως είπε– κατασκεύασε μια «παράλληλη πραγματικότητα» γύρω από το περιστατικό, εκμεταλλευόμενο τη δημόσια συζήτηση για τη σεξουαλική βία.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της RFEF έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση, λόγω του φιλιού που έδωσε χωρίς συναίνεση στην Τζένι Ερμόσο, κατά την απονομή μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αγγλίας στο Σίδνεϊ, τον Αύγουστο του 2023.

Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 10.800 ευρώ. Ο Ρουμπιάλες επιμένει ότι το φιλί ήταν συναινετικό και, μέσω του δικηγόρου του, έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού η απόφαση επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό από ισπανικό εφετείο.

Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι ένα μη συναινετικό φιλί μπορεί να χαρακτηριστεί σεξουαλική επίθεση, σε ένα νομικό πλαίσιο που καλύπτει όλες τις μορφές σεξουαλικής βίας.

Το περιστατικό με την Ερμόσο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, με αποτέλεσμα ο Ρουμπιάλες να υποχρεωθεί να παραιτηθεί από την προεδρία της RFEF. Παράλληλα, του επιβλήθηκε τριετής αποκλεισμός από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

Η ομοσπονδία εισήλθε σε μακρά περίοδο κρίσης, με εσωτερικές συγκρούσεις και συνεχή αμφισβήτηση της ηγεσίας της. Την ίδια στιγμή, η Τζένι Ερμόσο –η κορυφαία σκόρερ στην ιστορία της εθνικής γυναικών της Ισπανίας– αναδείχθηκε σε κεντρική φιγούρα του αγώνα κατά του σεξισμού και της κουλτούρας «μάτσο» συμπεριφορών στον αθλητισμό.

