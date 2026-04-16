Ο Λίονελ Μέσι αγόρασε ισπανική ποδοσφαιρική ομάδα

Ο Λιονέλ Μέσι απέκτησε την ισπανική ομάδα Κορνεγιά, σε μια κίνηση που ενισχύει τους δεσμούς του με την Καταλονία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος επιβεβαίωσε τη συμφωνία, επισημαίνοντας ότι «ενισχύει τη στενή σχέση του Μέσι με τη Βαρκελώνη και τη δέσμευσή του στην ανάπτυξη του αθλητισμού και των τοπικών ταλέντων».

Η Κορνεγιά, που εδρεύει στα προάστια της Βαρκελώνης, έχει αναδείξει στο παρελθόν ποδοσφαιριστές όπως ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ Νταβίντ Ράγια και ο πρώην συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα, Ζόρντι Άλμπα. Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, έχει υποβιβαστεί διαδοχικά και σήμερα αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η άφιξη του Λέο Μέσι σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία του συλλόγου, με στόχο την ενίσχυση της αγωνιστικής και θεσμικής του ανάπτυξης, την εδραίωση των βάσεών του και τη συνέχιση της επένδυσης σε ταλέντο».

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας αγωνίζεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ίντερ Μαϊάμι και αναμένεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της εθνικής Αργεντινής να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 38χρονος επιθετικός προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, όπου αγωνίστηκε για 17 σεζόν στην πρώτη ομάδα, καταγράφοντας 672 γκολ και αποτελώντας τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα στην Καταλονία μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του.

Σε αντίστοιχη κίνηση στον ισπανικό χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε πριν από δύο μήνες ποσοστό 25% στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, Αλμερία.

