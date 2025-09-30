Ο Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο – Πλησιάζει το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Η προοπτική ενός κυβερνητικού shutdown από την Τετάρτη μοιάζει πλέον όλο και πιο πιθανή, αφού η συνάντηση του Λευκού Οίκου με τους ηγέτες του Κογκρέσου δεν έφερε σύγκλιση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων για τον τρόπο χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών λειτουργιών.

Μετά τη σύσκεψη, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε: «Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε shutdown επειδή οι Δημοκρατικοί δεν θα κάνουν το σωστό». Οι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, είπαν ότι έθεσαν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις ανησυχίες τους για το σύστημα υγείας, με τον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσαρλς Σούμερ, να αναφέρει πως ο πρόεδρος «έδειξε να κατανοεί για πρώτη φορά το μέγεθος αυτής της κρίσης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα δύο στρατόπεδα παραμένουν πολύ μακριά σε ένα συμβιβασμό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει απρόθυμοι να αποδεχθούν τα αιτήματα των Δημοκρατικών και πιέζουν τους Γερουσιαστές των Δημοκρατικών να υπερψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που έχει ήδη περάσει από τη Βουλή και παρατείνει τη χρηματοδότηση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, με την πρόθεση να κερδίσουν χρόνο για διαπραγματεύσεις επί του πλήρους ετήσιου προϋπολογισμού. Αν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει μια παράταση μέχρι το τέλος της Τρίτης, οι νόμοι δαπανών θα λήξουν και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα λειτουργεί μόνο με τις απολύτως αναγκαίες υπηρεσίες για την προστασία της ζωής και της δημόσιας περιουσίας. Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει δύο προτάσεις την Τρίτη που, αν περάσουν, θα απέφευγαν το shutdown, αλλά και οι δύο πλευρές παραμένουν σθεναρά αντίθετες στο σχέδιο του αντιπάλου και καμία από τις προτάσεις δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τους αναγκαίους ψήφους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι η παράταση έως τις 21 Νοεμβρίου είναι ένα ουδέτερο βήμα για να συνεχιστούν οι συνομιλίες, απορρίπτοντας την προσθήκη αλλαγών στην υγειονομική περίθαλψη. «Αυτό είναι καθαρά άσκηση ομηρίας από πλευράς των Δημοκρατικών», είπε ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν. Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, κατέθεσαν ένα αντίθετο σχέδιο που θα παρατείνει τη χρηματοδότηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει σημαντικές πολιτικές αλλαγές: περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το Medicaid με αναστροφή περικοπών από τον νόμο φορολογίας και δαπανών των Ρεπουμπλικάνων, μόνιμη επέκταση επιδοτήσεων για όσους αγοράζουν ασφάλιση μέσω της αγοράς του Affordable Care Act και περιορισμούς στην ικανότητα του προέδρου να ανακαλεί δαπάνες που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, η ευθύνη για το shutdown θα βαρύνει τους Ρεπουμπλικάνους, αν και ακόμα και με την πλήρη υποστήριξη όλων των Ρεπουμπλικάνων θα χρειάζονταν τουλάχιστον επτά Δημοκρατικοί για να περάσει μια παράταση — κάποιοι, όπως οι Γερουσιαστές Ραντ Πολ και Λίζα Μέρκοφσκι, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά χωρίς αλλαγές.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά από την ακύρωση παρόμοιας συνάντησης την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο, ο οποίος τότε κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «ασόβαρα και γελοία αιτήματα». Κατά τη νέα συνάντηση, σύμφωνα με συμμετέχοντες, ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία για τις επιδοτήσεις του ACA, αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτό θα πρέπει να συζητηθεί χωριστά από τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης: «Πρέπει να κάνουν το σωστό, να κρατήσουν την κυβέρνηση ανοιχτή, και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό», μετέφερε άτομο που γνώριζε τη θέση του Λευκού Οίκου. Κάποιοι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι έχουν υποστηρίξει την παράταση ή τη μόνιμη επέκταση των επιδοτήσεων του ACA, προειδοποιώντας ότι η λήξη τους θα αυξήσει το κόστος περίθαλψης για πολλούς πολίτες· ωστόσο, η προσθήκη αυτής της πολιτικής σε ένα πακέτο χρηματοδότησης θα προκαλέσει εσωκομματική σύγκρουση, αφού η ακραία House Freedom Caucus έχει δηλώσει πως θα καταψηφίσει οποιοδήποτε πακέτο περιλαμβάνει επέκταση των επιδοτήσεων.

Η πρόταση των Ρεπουμπλικάνων πέρασε από τη Βουλή στις 19 Σεπτεμβρίου κυρίως κατά κομματικό τρόπο, με την υποστήριξη ενός Δημοκρατικού, του Jared Golden του Maine, και στη συνέχεια η Γερουσία απέρριψε τόσο το ρεπουμπλικανικό όσο και το δημοκρατικό σχέδιο, αφού κανένα δεν συγκέντρωσε τους 60 ψήφους που απαιτούνται από τους κανόνες του σώματος. Η Βουλή είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει από τη διακοπή λόγω Ρος Χασανάχ, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι το σώμα δεν θα συνεδριάσει ξανά μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, αφήνοντας έτσι τη Γερουσία να αποφασίσει αν θα περάσει το νομοσχέδιο της Βουλής ή θα προκαλέσει shutdown· οι Δημοκρατικοί της Βουλής, ωστόσο, σχεδίαζαν να επιστρέψουν στο Καπιτώλιο νωρίτερα.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) αύξησε την πίεση την προηγούμενη εβδομάδα, καλώντας τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εξετάσουν ακόμη και μαζικές απολύσεις σε περίπτωση shutdown, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι απολύσεις δεν θα αντιστραφούν αυτόματα όταν αποκατασταθεί η χρηματοδότηση. Στη μνημονευόμενη γραπτή οδηγία, οι αξιωματούχοι του OMB σημείωσαν ότι το περασμένο καλοκαίρι ένας νόμος που υποστηρίχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους «παρείχε άφθονους πόρους για να διασφαλιστεί ότι πολλές κύριες προτεραιότητες της διοίκησης Τραμπ θα συνεχίσουν χωρίς διακοπή», ενώ τα προγράμματα που δεν επωφελήθηκαν από τέτοιες υποχρεωτικές πιστώσεις «θα υποστούν το μεγαλύτερο μέρος του πλήγματος».

Παράλληλα, το Γραφείο Προσωπικού (OPM) δημοσίευσε πάνω από 70 σελίδες νέων κατευθυντήριων οδηγιών για το πώς οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες πρέπει να χειριστούν ένα πιθανό shutdown· μεταξύ των αλλαγών υπήρξε και μια ενότητα αφιερωμένη στις μειώσεις προσωπικού (RIFs) που υπογραμμίζει την ανάγκη οι υπηρεσίες να αρχίσουν άμεσα να αποφασίζουν ποιοι υπάλληλοι μπορεί να κοπούν, σε συνεννόηση με τους νομικούς τους συμβούλους. Η ενημερωμένη καθοδήγηση αναφέρει επίσης ότι υπάλληλοι που τελούν σε αναστολή (furloughed) θα επιτρέπεται να ελέγχουν τα κυβερνητικά τους e-mails σε συσκευές της υπηρεσίας για να δουν αν έχουν απολυθεί και ότι οι υπηρεσίες μπορούν να «επεξεργαστούν… καταγγελίες … ως μέρος των διαδικασιών τακτοποίησής τους».

Ωστόσο, πολλές υπηρεσίες δεν φαίνεται να έχουν αρχίσει πρακτικά να προετοιμάζονται για μαζικές απολύσεις: τις τελευταίες μέρες οι επικοινωνίες και οι συνεδριάσεις σε πολλούς οργανισμούς — συμπεριλαμβανομένων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της FEMA — δεν περιλάμβαναν συζητήσεις για απολύσεις, σύμφωνα με έγγραφα και υπαλλήλους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Σε μία συνάντηση στο Εσωτερικών, ένας υπάλληλος περιέγραψε πως η ηγεσία αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα για μειώσεις προσωπικού και πρόσθεσε ότι «οι εργαζόμενοι πανικοβάλλονται» και είναι «βαθιά αποσπασμένοι». Κάποια δημόσια σχέδια «εκτάκτου ανάγκης» δεν αναφέρουν καν ενδεχόμενες απολύσεις, μεταξύ αυτών έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ενώ στελέχη του HHS σημείωσαν πως οι οδηγίες του OPM προτείνουν απλώς να εξεταστεί η πιθανότητα απολύσεων και όχι αναγκαστικά η άμεση εφαρμογή τους.

Μέσα σε αυτό το θολό πολιτικό σκηνικό, οι Δημοκρατικοί δηλώνουν πως η απειλή των απολύσεων δεν τους αποθαρρύνει· όπως είπε η Γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, «αν πρόκειται να περάσουμε έναν προϋπολογισμό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να σώσουμε την υγειονομική περίθαλψη για εκατομμύρια Αμερικανούς, τελεία». Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, Τομ Κολ, τόνισε ότι η εξουσία του πορτοφολιού ανήκει σαφώς στο Κογκρέσο «εφόσον κάνουμε τη δουλειά μας», υπαινισσόμενος πως η αποφυγή shutdown περνάει μέσα από την έγκριση μιας παράτασης και τη συνέχιση των διμερών συνομιλιών για τον πλήρη προϋπολογισμό. Ποια λύση τελικά θα συγκεντρώσει αρκετούς ψήφους για να αποφευχθεί το κλείσιμο παραμένει ασαφές — αλλά για εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, το στοίχημα είναι πλέον εξαιρετικά υψηλό.

Με πληροφορίες από Washington Post