Ο Λευκός Οίκος προκαλεί ξανά αντιδράσεις: Παρουσιάζει τις επιθέσεις στο Ιράν σε μορφή video game

Αντιδράσεις προκαλεί μια νέα ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα επίσημα προφίλ του στα social media, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν παρουσιάζονται μέσα από αισθητική που θυμίζει video game.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram και στο X, η επιχείρηση «Επική Οργή» -η ονομασία που έχει δοθεί στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν- παρουσιάζεται μέσα από ένα μονταρισμένο κλιπ που παραπέμπει σε σκηνές από βιντεοπαιχνίδι.

Στο υλικό συνδυάζονται πλάνα από πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις με γραφικά και μοντάζ που θυμίζουν gaming περιβάλλον, σε μια ανάρτηση που πολλοί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα προκλητική, καθώς γίνεται εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στην περιγραφή του βίντεο ο Λευκός Οίκος συνοδεύει την ανάρτηση με τη λέξη «UNDEFEATED» («Αήττητοι»).

Πριν από μερικές ημέρες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν ως μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Σε αυτή την ομιλία του ανέφερε, ότι: «Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», λέει ο Τραμπ, επαινώντας τον αμερικανικό στρατό που «όμοιό του δεν έχει ξαναδεί».