Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε επεξεργασμένη με AI φωτογραφία διαδηλώτριας από τη Μινεσότα

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας γυναίκας που συνελήφθη την Πέμπτη, η οποία φαίνεται ότι είναι ψηφιακά επεξεργασμένη.

Η επεξεργασμένη φωτογραφία παρουσιάζει τη γυναίκα να κλαίει δραματικά, ενώ η φερόμενη αρχική φωτογραφία δείχνει μία τελείως διαφορετική πραγματικότητα.

Η γυναίκα, Νέκιμα Λέβι Άρμστρονγκ, φαίνεται επίσης να έχει πιο σκούρο δέρμα στην επεξεργασμένη εικόνα.

Η υπόθεση της παραποιημένης φωτογραφίας από τον Λευκό Οίκο

Η Άρμστρονγκ ήταν ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν την Πέμπτη σε σχέση με μια διαδήλωση που διέκοψε τις λειτουργίες της εκκλησίας στο Σεντ Πολ της Μινεσότα την Κυριακή. Οι διαδηλωτές ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους πάστορες, ο Ντέιβιντ Ίστεργουντ, ήταν ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) του Σεντ Πολ. Η Παμ Μπόντι ανακοίνωσε τις συλλήψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη το πρωί.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, δημοσίευσε μια εικόνα της σύλληψης της Άρμστρονγκ στις 10:21 π.μ. την Πέμπτη, λιγότερο από μία ώρα μετά την ανακοίνωση της Μπόντι. Η εικόνα δείχνει έναν αστυνομικό, με θολωμένο πρόσωπο, να συνοδεύει την Άρμστρονγκ, η οποία φαίνεται να είναι δεμένη με χειροπέδες. Η γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, φαίνεται να είναι ψύχραιμη στην εικόνα.

Λίγο περισσότερο από 30 λεπτά αργότερα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια άλλη εικόνα της σύλληψης της Άρμστρονγκ, στην οποία αυτή κλαίει. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αναδημοσίευσε την εικόνα. Η εικόνα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος είναι αλλοιωμένη, σύμφωνα με ανάλυση της Guardian.

Τι έδειξε η ανάλυση των δύο φωτογραφιών

Η Guardian επικάλυψε τη φωτογραφία του Λευκού Οίκου με τη φωτογραφία της Νοέμ και διαπίστωσε ότι οι αστυνομικοί και στις δύο φωτογραφίες είναι ακριβώς στην ίδια θέση, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για την ίδια εικόνα. Υπάρχουν και άλλες ομοιότητες μεταξύ των φωτογραφιών. Ένα άγνωστο άτομο φαίνεται να βρίσκεται στην ίδια θέση πίσω από τον αστυνομικό που πραγματοποίησε τη σύλληψη. Επίσης, το χέρι του αστυνομικού φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση πίσω από την πλάτη της Άρμστρονγκ.

Όταν ρωτήθηκε αν η εικόνα είχε τροποποιηθεί ψηφιακά, ο Λευκός Οίκος απάντησε στέλνοντας μια ανάρτηση στο X από τον Κίλαν Ντορ, τον αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας.

«ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, σε όσους αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν ταχύτατα τους δράστες ειδεχθών εγκλημάτων στη χώρα μας, μοιράζομαι μαζί σας αυτό το μήνυμα: Η επιβολή του νόμου θα συνεχιστεί. Τα memes θα συνεχιστούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», είπε.

Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X, ο οποίος έχει περίπου 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους, έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 14 αναρτήσεις με AI από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ανέφερε ο Poynter τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Guardian