Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει «μαύρη λίστα» ΜΜΕ και «μεροληπτικών» δημοσιογράφων 

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε νέα ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του, όπου καταγράφει μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους που, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, παραποιούν ή διαστρεβλώνουν την κάλυψη των δηλώσεών του.

Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται το σύνθημα «Misleading. Biased. Exposed.» («Παραπλανητικά. Μεροληπτικά. Αποκαλυμμένα.»), ενώ αναφέρονται συγκεκριμένα ρεπορτάζ που κρίνονται «λανθασμένα» ή «μεροληπτικά».

Αφορμή αποτέλεσε η αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις σκληρές δηλώσεις του Τραμπ για έξι Δημοκρατικούς βουλευτές οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο ζητώντας από τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να μη συμμορφώνονται με παράνομες εντολές του προέδρου. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η ενέργεια τους είναι νόμιμη, καθώς τα μέλη των ένοπλων δυνάμεων έχουν ορκιστεί να υπηρετούν το σύνταγμα των ΗΠΑ και όχι τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ απάντησε κατηγορώντας τους για «συμπεριφορά που τιμωρείται με θάνατο» και αναδημοσίευσε ανάρτηση με τη φράση «hang them» («κρεμάστε τους»).

Σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση, τα ΜΜΕ παρουσίασαν τις δηλώσεις αυτές με τρόπο που άφηνε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ έδινε ο ίδιος παράνομες εντολές στον στρατό, κάτι που ο Λευκός Οίκος απορρίπτει ως «επικίνδυνη παραπληροφόρηση» («dangerous misinformation»). Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι «κάθε εντολή του προέδρου είναι νόμιμη» και κατηγορεί τους Δημοκρατικούς βουλευτές ότι «υποκινούν απειθαρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ποια ΜΜΕ βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ

Η νέα ενότητα περιλαμβάνει επίσης αρχείο άρθρων από μέσα όπως η Washington Post, το CBS News, το CNN και το MSNBC, τα οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει σε μια επικριτική λίστα υπό την ονομασία «Hall of Shame» («Αίθουσα της Ντροπής»). Για κάθε άρθρο παρατίθενται το όνομα του δημοσιογράφου και οι κατηγορίες που του αποδίδονται, όπως «bias» («μεροληψία»), «malpractice» («κακή δημοσιογραφία»/«ανάρμοστη πρακτική») ή «misinformation» («λανθασμένη ενημέρωση»). Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Washington Post, ακολουθούμενη από το MSNBC και το CBS News.

Μεταξύ των δημοσιευμάτων που στοχοποιεί ο Λευκός Οίκος βρίσκεται και ρεπορτάζ της Washington Post για μια απόφαση της αμερικανικής Ακτοφυλακής να σταματήσει να χαρακτηρίζει τη σβάστικα ως σύμβολο μίσους στα εσωτερικά της εγχειρίδια. Η δημόσια κατακραυγή οδήγησε την Ακτοφυλακή σε άμεση αναδίπλωση και επαναφορά των όρων, κάτι που η εφημερίδα κατέγραψε σε νεότερο άρθρο της. Εκπρόσωπος της Post δήλωσε: «Η Washington Post είναι υπερήφανη για τη συνεπή και ακριβή δημοσιογραφία της».

Το εύρος των μέσων που εμφανίζονται στη λίστα είναι μεγάλο και περιλαμβάνει ακόμη τα Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico και Axios. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση του Τραμπ με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, η οποία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Είχαν προηγηθεί αγωγές εναντίον μεγάλων εφημερίδων, συμβιβασμοί με τηλεοπτικά δίκτυα και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις ότι ο Τύπος αποτελεί «τον εχθρό του λαού» («enemy of the people»).

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει οξύνει τις προσωπικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Τις τελευταίες εβδομάδες αποκάλεσε ρεπόρτερ του Bloomberg «piggy» («γουρουνάκι») κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ερωτήσεων στο Air Force One και χαρακτήρισε δημοσιογράφο του ABC «terrible person» («απαίσια άνθρωπο») όταν δέχθηκε ερώτηση για την υπόθεση Κασόγκι και τα αρχεία του Έπσταϊν. Λίγο αργότερα, απάντησε σε άρθρο των New York Times που αμφισβητούσε την πνευματική του διαύγεια αποκαλώντας τη συντάκτρια «third-rate reporter» («δημοσιογράφο τρίτης κατηγορίας») και «ugly, inside and out» («άσχημη, μέσα κι έξω»).

