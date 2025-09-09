Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει σκίτσο γυμνής γυναίκας με την υπογραφή Τραμπ στο βιβλίο του Έπσταϊν

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αυθεντικότητα του σκίτσου γυμνού γυναικείου σώματος από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Αρχεία από το λεγόμενο «βιβλίο γενεθλίων» που είχε συνταχθεί για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν εκτός από μια «ευχετήρια κάρτα» που υποτίθεται ότι έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και μια εγκωμιαστική αναφορά του σημερινού Βρετανού πρέσβη στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον.

Ο πρόεδρος «δεν σχεδίασε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε», ισχυρίζεται ο Λευκός Οίκος για το περιβόητο σκίτσο.

Το βιβλίο ήταν μέρος μιας συλλογής εγγράφων που δημοσιοποίησε μια επιτροπή της Βουλής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διαθήκης του αποθανόντος παιδεραστή χρηματοδότη και του προσωπικού του βιβλίου διευθύνσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα μελών βασιλικών οικογενειών, διασημοτήτων, μοντέλων και πολιτικών από όλο τον κόσμο.

Τι γνωρίζουμε για το «βιβλίο γενεθλίων»

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προεκλογικά, κατά την εκστρατεία του 2024, ότι θα ήταν ανοιχτός στη δημοσιοποίηση περισσότερων πληροφοριών για την υπόθεση. Ωστόσο, άλλαξε στάση μόλις ανέλαβε την εξουσία, λέγοντας πως «η υπόθεση έχει κλείσει».

Τα θύματα του Έπσταϊν την ασκούν ακόμη περισσότερες πιέσεις, περιγράφοντας την κακοποίηση που υπέστησαν και ζητώντας τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν».

Το 238 σελίδων βιβλίο, περιλαμβάνει δεκάδες συνεισφορές, ανάμεσά τους και εκείνη του λόρδου Μάντελσον, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Έπσταϊν «ευφυή, πνευματώδη άνδρα» που «εισέβαλε ξαφνικά στη ζωή του».

Εκπρόσωπος του λόρδου Μάντελσον δήλωσε στο BBC ότι ο τότε πρεσβευτής έχει καταστήσει σαφές πως μετανιώνει βαθιά που τον σύστησαν στον Έπσταϊν.

Το βιβλίο είχε ετοιμάσει για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην σύντροφός του, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για συνέργεια στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δημιουργήθηκε το 2003 -τρία χρόνια πριν οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση γίνουν δημόσιες.

Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται καταχωρήσεις, φαινομενικά από διάφορα πρόσωπα που συνδέονταν με τον Έπσταϊν, μεταξύ αυτών και υψηλού προφίλ πολιτικοί και επιχειρηματίες.

Εκτός από το υποτιθέμενο σημείωμα του Τραμπ, τότε φίλου του, υπάρχει και άλλο που φαίνεται να προέρχεται από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος αναφέρεται στην «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος του Κλίντον παραδέχθηκε ότι ο πρώην πρόεδρος γνώριζε τον Έπσταϊν εκείνη την εποχή, αλλά δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματά του.

Με πληροφορίες από BBC