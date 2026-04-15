Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει πως οι ΗΠΑ ζήτησαν επέκταση της εκεχειρίας με το Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν «επισήμως» την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, που λήγει στις 22 Απριλίου, ωστόσο πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει «ενεργά εμπλεκόμενη στις διαπραγματεύσεις».

Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών είναι «πολύ πιθανό» να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος «αισθάνεται αισιοδοξία για τις προοπτικές συμφωνίας», λίγες ημέρες μετά την αποτυχία των προηγούμενων διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία.

«Τίποτα δεν είναι επίσημο μέχρι να το ακούσετε από εμάς εδώ, στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Νέος γύρος διπλωματικών επαφών

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ Πακιστανοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν νέο γύρο διπλωματικών επαφών, επιχειρώντας να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της σύγκρουσης, με επισκέψεις στο Ιράν και σε άλλες χώρες της περιοχής για την εξασφάλιση στήριξης σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο στρατάρχης Asim Munir ηγήθηκε πακιστανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη την Τετάρτη, μεταφέροντας μήνυμα από την Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα εργάζεται για την οργάνωση δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην υψηλού επιπέδου αποστολή συμμετείχε και ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Mohsin Naqvi.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, ξεκίνησε τετραήμερη περιοδεία σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Τουρκία, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις προσπάθειες ειρήνευσης μέσω συντονισμού με περιφερειακές δυνάμεις.

Πληροφορίες από την περιοχή ανέφεραν ότι και οι δύο πλευρές εμφανίζονται θετικές στην παράταση της εκεχειρίας, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να μην είναι καν απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, είναι πιθανό να συζητηθούν αναλυτικά οι θέσεις και των δύο πλευρών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Esmail Baghaei, προσθέτοντας ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίστηκε ακόμη και μετά την κατάρρευση των 21ωρων συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγές στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο ως προϋπόθεση για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Το Ισραήλ έχει παρουσιάσει τις συνομιλίες του με τη λιβανική κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον ως «ιστορική ευκαιρία» για να τερματιστεί η επιρροή της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του το βράδυ της Τετάρτης ότι δεν έχει δεσμευτεί σε εκεχειρία, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να «πλήττουν τη Χεζμπολάχ» στο προπύργιό της, στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ του Λιβάνου, ενώ έχει δώσει εντολή για επέκταση της «ζώνης ασφαλείας» μέσω συνέχισης των επιχειρήσεων.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να πλήττουν τη Χεζμπολάχ, είμαστε κοντά στην κατάληψη της Μπιντ Τζμπέιλ», δήλωσε. «Παράλληλα, χθες έδωσα εντολή στον στρατό να συνεχίσει την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας».

Με πληροφορίες από Guardian