Ο Λευκός Οίκος αντιδρά σε αναφορά ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι εξετάζει χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

Η προθεσμία του Τραμπ στο Ιράν εκπνέει σε λίγες ώρες και οι δηλώσεις του κλιμακώνουν την ένταση, απομακρύνοντας τα σενάρια ειρήνης στη Μέση Ανατολή, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», είπε σε ένα από τα τελευταία μηνύματά του ο Τραμπ.

Το τελεσίγραφο Τραμπ λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις Βανς που πυροδότησαν τη συζήτηση περί πυρηνικών όπλων

Νωρίτερα, οι δηλώσεις που έκανε ο Τζέι Ντι Βανς από τη Βουδαπέστη προκάλεσαν ερωτήματα και πυροδότησαν τους ισχυρισμούς που θέλουν τη διοίκηση Τραμπ, να εξετάζει χρήση πυρηνικών κατά του Ιράν. Ο ίδιος διέδωσε, ότι ΗΠΑ έχουν στη διάθεσή τους «εργαλεία» στο οπλοστάσιό τους που έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ιράν μέχρι τώρα.

«Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Τραμπ «μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», ανέφερε.

Ακολούθησε μια ανάρτηση στα social media, από λογαριασμό ο οποίος σχετίζεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις. Η ανάρτηση έγραφε: «Ο Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι “ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε”, και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Λευκός Οίκος απάντησε: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ “δεν υποδηλώνει” κάτι τέτοιο, βλάκες».

