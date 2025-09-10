Ο Λάρι Έλισον εκθρόνισε τον Έλον Μασκ – Ο νέος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle και στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέβηκε στην κορυφή της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, ξεπερνώντας τον Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του Έλισον εκτινάχθηκε στα 393 δισ. δολάρια (περίπου 290 δισ. λίρες) το πρωί της Τετάρτης, έναντι 385 δισ. δολαρίων του Μασκ.

Η θεαματική άνοδος οφείλεται στη μετοχή της Oracle, η οποία κατέγραψε άνοδο άνω του 40% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η εταιρεία παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις για τον τομέα του cloud και τις συμφωνίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Oracle προβλέπει αύξηση 77% στα έσοδα από το cloud για το 2025, φτάνοντας τα 18 δισ. δολάρια, ενώ ήδη έχει υπογράψει τέσσερις πολυδισεκατομμυριακές συμφωνίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλον Μασκ σε πτώση

Αντίθετα, οι μετοχές της Tesla, της πιο πολύτιμης εταιρείας του Μασκ, έχουν υποχωρήσει, επηρεασμένες από την αναδίπλωση της κυβέρνησης Τραμπ στις πολιτικές υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων και από την κριτική που δέχεται ο Μασκ λόγω της πολιτικής του εμπλοκής.

Ο Μασκ κρατούσε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο για σχεδόν έναν χρόνο, προτού παραχωρήσει τη θέση του στον Έλισον.

Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον

Ο Έλισον ίδρυσε την Oracle πριν από πέντε δεκαετίες και έχει χτίσει την περιουσία του πάνω στην ανάπτυξη λογισμικού και τώρα στις υποδομές cloud. Το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής στις ΗΠΑ, με την προσωπική του περιουσία να εκτοξεύεται μαζί με την αξία της Oracle.

Ο Έλισον, γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1944, ίδρυσε την Oracle το 1977 και παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος και τεχνολογικός διευθυντής της εταιρείας. Κατέχει περίπου 41% των μετοχών της Oracle, ποσοστό που αποτελεί τον πυρήνα του πλούτου του. Η πρόσφατη ενίσχυση των επενδύσεων της εταιρείας στο cloud και στη φιλοξενία υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό για την άνοδο της αξίας της. Η Oracle υπέγραψε πολυδισεκατομμυριαία συμβόλαια και προβλέπει αύξηση 77% στα έσοδα από το cloud μόνο για φέτος.

Εκτός από την Oracle, ο Έλισον διαθέτει μια σειρά από εντυπωσιακές επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία. Είναι γνωστός για την αγάπη του στην ιστιοπλοΐα, ενώ κατέχει το τουρνουά τένις Indian Wells και το 98% του νησιού Λάναϊ στη Χαβάη. Παράλληλα, έχει μετοχές στην Tesla, παραμένοντας στενός συνεργάτης και φίλος του Έλον Μασκ.

Η άνοδός του στην κορυφή δεν είναι μόνο οικονομικό γεγονός αλλά και συμβολική αλλαγή στη σκακιέρα των δισεκατομμυριούχων, αποδεικνύοντας πως η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers αναδεικνύει νέους πρωταγωνιστές στην παγκόσμια οικονομία.

