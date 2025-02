O Λαμάρ έφερε το  beef με τον Drake στο Super Bowl: Η πρώην Σερένα Γουίλιαμς και το «πειραγμένο» Not Like Us

Ο Κέντρικ Λαμάρ δεν άφησε το beef του με τον Drake στην άκρη κατά τη διάρκεια του σόου του στο Super Bowl 2025.

Κατά τη διάρκεια του σόου του Λαμάρ στο Caesars Superdome την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, ο ράπερ, 37 ετών, έκλεισε το σόου με το σινγκλ του που κέρδισε Grammy: Το "Not Like Us" — το δημοφιλές diss κομμάτι που απευθύνεται στον Drake εν μέσω του συνεχιζόμενου beef μεταξύ των δύο.

Πριν από την εκτέλεση του τραγουδιού της χρονιάς, ο Λαμάρ είπε: «Θέλω να παίξω το αγαπημένο τους τραγούδι, αλλά ξέρεις, τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις», πιθανώς αναφερόμενος στη μήνυση του Drake κατά της δισκογραφικής του εταιρείας UMG, η οποία κατατέθηκε τον Ιανουάριο, ισχυριζόμενη ότι ήταν δυσφήμιση επειδή κατηγορούσε τον ράπερ του «Hotline Bling» ότι «είναι παιδόφιλος» στο «Nottokes».

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ο Λαμάρ ωστόσο, εμφανώς δεν είπε τη λέξη «παιδόφιλος» που υπάρχει στους αρχικούς στίχους του τραγουδιού.

Επιπλέον, ο Λαμάρ έφερε τη Σερένα Γουίλιαμς, η οποία έβγαινε για λίγο με τον Drake πίσω στο 2011, για να χορέψει κατά τη διάρκεια του σόου - μια κίνηση που επίσης ερμηνεύτηκε ως συνέχεια στο beef.

Ο Λαμάρ ερμήνευσε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, συμπεριλαμβανομένου του "HUMBLE" και "Squabble Up" πριν συνεχίσει με το κομμάτι diss κατά του Drake.