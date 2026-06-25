Ο Λάιονελ Ρίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία πάνω στη σκηνή

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) ο Λάιονελ Ρίτσι, αφού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Grand Casino Arena, στο Σεντ Πολ της Μινεσότα.

Ο Λάιονελ Ρίτσι, όπως αναφέρουν σχετικά διεθνή ΜΜΕ, αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του, αφού ενημέρωσε το κοινό ότι αισθανόταν «ζάλη» και ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Μάλιστα, ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Dancing on the Ceiling», κάθισε σε μία από τις εξέδρες της σκηνής, κάτι ασυνήθιστο για το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα απαιτητικό, σημείο του προγράμματός του.

Lionel Richie was rushed to a hospital after falling ill onstage Wednesday night in the middle of his concert, TMZ has learned 🙏 pic.twitter.com/WDRh7ZmWsR — TMZ (@TMZ) June 25, 2026

Λάιονελ Ρίτσι: Προληπτική η διακομιδή του στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, στα παρασκήνια αμέσως μετά τη διακοπή της συναυλίας μετέβησαν διασώστες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η διακομιδή έγινε προληπτικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Παρά την αδιαθεσία του, ο Λάιονελ Ρίτσι προσπάθησε να διατηρήσει ευχάριστο το κλίμα, ενώ αστειεύτηκε με το κοινό: «Το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς σε μια τέτοια κατάσταση είναι να καθίσει κάτω», είπε, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Λίγο αργότερα, αφού ο τραγουδιστής αποχώρησε από τη σκηνή, ο σαξοφωνίστας του, Ντίνο Σόλντο, ενημέρωσε το κοινό ότι ο Λάιονελ Ρίτσι δεν αισθανόταν καλά και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τη συναυλία.

Η εμφάνιση στο Σεντ Πολ ήταν η πρώτη της κοινής περιοδείας του με τους Earth, Wind & Fire, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 26 σταθμούς. Η επόμενη συναυλία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής στο Σικάγο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί αν θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Με πληροφορίες από ΤΜΖ