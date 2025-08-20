Ο Κρις Μάρτιν για το ζευγάρι στο «σκάνδαλο με τον CEO στους Coldplay»: «Τους στέλνουμε αγάπη»

Ο Chris Martin θέλησε να δώσει τέλος στη «διεθνώς τεράστια παρεξήγηση» που προέκυψε από το περίφημο στιγμιότυπο σε συναυλία των Coldplay, το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε ακόμη και την παραίτηση CEO μεγάλης τεχνολογικής εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος στις 19 Αυγούστου στο Craven Park του Kingston upon Hull στην Αγγλία, στο πλαίσιο της περιοδείας Music of the Spheres, ο frontman εξήγησε τι πραγματικά συνέβη.

«Θα το πω μία και καλή: δεν ήταν, δεν θα είναι και δεν ήταν ποτέ “kiss cam”», τόνισε ο Martin, σύμφωνα με βίντεο θεατών. «Είναι ένα jumbotron, και το κάνουμε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Επιλέγουμε ανθρώπους για να τους πούμε ένα “γεια”. Και ναι, μερικές φορές αυτό μπορεί να καταλήξει σε ένα διεθνές σκάνδαλο. Αλλά τις περισσότερες φορές απλώς προσπαθούμε να πούμε ένα γεια, τίποτα παραπάνω».

Ο τραγουδιστής μάλιστα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στο ζευγάρι που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης στις 16 Ιουλίου, λέγοντας: «Τους στέλνουμε αγάπη και τις καλύτερες ευχές».

Coldplay: «Φιάσκο» και λεμονάδα από τα λεμόνια της ζωής

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Martin αναφέρθηκε στο θέμα. Το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, είχε αστειευτεί στο κοινό του: «Ήσασταν στη συναυλία της Βοστώνης; Ε, λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε ξανά μετά από εκείνο το φιάσκο».

Και πρόσθεσε: «Το κάνουμε χρόνια, αλλά μόνο πρόσφατα αυτό έγινε… τέλος πάντων. Η ζωή σού πετάει λεμόνια και πρέπει να τα κάνεις λεμονάδα».

Οι Coldplay ολοκλήρωσαν την αμερικανική τους περιοδεία στο Μαϊάμι στις 27 Ιουλίου και, μετά από τρεις εβδομάδες διάλειμμα, ξεκίνησαν το τελευταίο σκέλος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σκάνδαλο με τον CEO της Astronomer στη συναυλία των Coldplay

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου, στη συναυλία των Coldplay στο Gillette Stadium της Βοστώνης. Τότε, η κάμερα έδειξε ένα ζευγάρι που αντέδρασε αμήχανα, κρύβοντας τα πρόσωπά του, γεγονός που οδήγησε τον Κρις Μάρτιν να σχολιάσει: «Ή τους έπιασα σε εξωσυζυγική σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Το βίντεο έγινε viral και οι διαδικτυακοί χρήστες εντόπισαν ότι πρόκειται για τον Andy Byron, CEO της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer και παντρεμένο, μαζί με την επικεφαλής του HR της εταιρείας - που δεν ήταν η σύζυγός του. Στις 18 Ιουλίου η εταιρεία τον έθεσε σε διαθεσιμότητα, ενώ μία μέρα αργότερα ανακοίνωσε την παραίτησή του. «Οι ηγέτες μας πρέπει να αποτελούν πρότυπο σε θέματα συμπεριφοράς και υπευθυνότητας. Πρόσφατα, αυτό δεν συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Astronomer.

Μετά την κατακραυγή για τον χειρισμό της υπόθεσης, η εταιρεία προσπάθησε να αναστρέψει το κλίμα, δημοσιεύοντας χιουμοριστικό βίντεο με «προσωρινή εκπρόσωπο» την Gwyneth Paltrow, πρώην σύζυγο του Κρις Μάρτιν.