«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής»: Στη δημοσιότητα ολόκληρη η συνομιλία Τραμπ–Στόρε για τη Γροιλανδία

Στη δημοσιότητα δόθηκε ολόκληρη η γραπτή ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε και τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της νορβηγικής νομοθεσίας για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.

Ο Στόρε ανέφερε ότι έστειλε το αρχικό μήνυμα και εκ μέρους του Φινλανδού προέδρου, Αλεξάντερ Στουμπ.

Μήνυμα του Γιόνας Γκαρ Στόρε προς τον Ντόναλντ Τραμπ (18 Ιανουαρίου, 15:48 ώρα Όσλο):

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ. Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας απέναντι από τον Ατλαντικό, για τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία και την ανακοίνωσή σου χθες για τους δασμούς. Γνωρίζεις τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα. Πιστεύουμε όμως ότι όλοι πρέπει να δουλέψουμε για να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει αποκλιμάκωση. Συμβαίνουν τόσα γύρω μας και χρειάζεται να σταθούμε μαζί. Προτείνουμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά αργότερα σήμερα, είτε οι δυο μας μαζί είτε ξεχωριστά. Πες μας τι προτιμάς. Με εκτίμηση, Άλεξ και Γιόνας».

Η απάντηση του Τραμπ, ωστόσο, κινείται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει ευθέως τη στάση του με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, γράφοντας ότι δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να σκέφτεται «αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη» και ότι πλέον μπορεί να δίνει προτεραιότητα σε ό,τι θεωρεί «καλό και προσήκον» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Γιόνας Γκαρ Στόρε:

«Αγαπητέ Γιόνας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σου αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή σταμάτησα οκτώ πολέμους και βάλε, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρέωση να σκέφτομαι καθαρά με γνώμονα την ειρήνη, παρότι αυτή θα παραμένει κυρίαρχη, αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και προσήκον για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν «δικαίωμα κυριότητας» έτσι κι αλλιώς; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, είναι απλώς ότι ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος DJT».

Φωτ: Χ

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων ήρθε ενώ η Νορβηγία συντάχθηκε με άλλους ευρωπαίους συμμάχους σε κοινή δήλωση στήριξης προς τη Δανία και τη Γροιλανδία. Στο κείμενο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία σημείωσαν ότι, ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον. Στην ίδια δήλωση αναφέρονται και στις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον για δασμούς, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ο Στόρε δήλωσε ότι έχει εξηγήσει επανειλημμένα στον Τραμπ πως το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο και μετά την εμφάνιση της Βενεζουελανής ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, όπου παρέδωσε στον Τραμπ το δικό της βραβείο. Το Ίδρυμα Νόμπελ επανέλαβε στη συνέχεια ότι ένα βραβείο δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλον, ούτε συμβολικά.

Με πληροφορίες από Independent