«Ο κόρες μου είναι μικρότερες από εσένα»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζουφρέ για τον πρίγκιπα Άντριου στο βιβλίο

Το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, στο κατηγορεί ανοιχτά τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, κυκλοφόρησε σήμερα, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της.

Η κυκλοφορία του βιβλίου, συμπίπτει χρονικά με την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου ότι παραιτείται από τους τίτλους και τις τιμές του, εν μέσω των απανωτών σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί το όνομά του.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στην κατάρρευση του δικτύου του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, τον Αύγουστο του 2019.

Η 41χρονη εργαζόταν ως υπάλληλος στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν το 2000, προσεγγίστηκε από την πρώην σύντροφο του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2022 σε 20 χρόνια φυλάκιση στη Νέα Υόρκη, επειδή κρίθηκε ένοχη για τη στρατολόγηση ανήλικων θυμάτων για λογαριασμό του Έπσταϊν.

Η συγκλονιστική αφήγηση της ζωής της Βιρτζίνια Τζουφρέ με τίτλο «Κανενός Κορίτσι: Ένα Απομνημόνευμα Επιβίωσης από την Κακοποίηση και Αγώνα για Δικαιοσύνη» – κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο που η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως εξετάζει καταγγελίες που υποστηρίζουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου έδωσε την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της στον σωματοφύλακά του, προκειμένου να ξεκινήσει εκστρατεία σπίλωσης σε βάρος της.

Η Τζουφρέ αποκάλυψε ότι προσλήφθηκε ως μασέρ από τον Έπσταϊν και ότι τη μετέφερε αεροπορικώς σε διάφορα μέρη του κόσμου για «συναντήσεις» με άνδρες κατ’ εντολή του, όταν ήταν 17 και 18 ετών. Ισχυρίστηκε ότι εξαναγκάστηκε να κάνει σεξ τρεις φορές με τον πρίγκιπα Άντριου και ότι τον γνώρισε τον Μάρτιο του 2001, ενώ έμενε στο σπίτι της Μάξγουελ κοντά στο Χάιντ Παρκ, στο Λονδίνο.

Βιρτζίνια Τζουφρέ: Οι περιγραφές της για τις συναντήσεις με τον πρίγκιπα Άντριου

«Η Μάξγουελ με ξύπνησε εκείνο το πρωί τραγουδώντας: “Σήκω απ’ το κρεβάτι, νυσταγμένο κεφαλάκι!” Είπε πως θα ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Όπως η Σταχτοπούτα, θα γνώριζα έναν όμορφο πρίγκιπα!» αναφέρει απόσπασμα από το βιβλίο, που δημοσιεύτηκε στον Guardian.

Το βιβλίο συνεχίζει περιγράφοντας ότι η Μάξγουελ την πήγε για ψώνια για την περίσταση. «Φόρεσα ένα τζιν και ένα μπλουζάκι που άφηνε ακάλυπτο ένα μέρος της κοιλιάς μου. Η Μάξγουελ δεν ενθουσιάστηκε, αλλά όπως πολλά κορίτσια τότε, λάτρευα την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα – και αυτό το τρίτο σύνολο ήταν κάτι που φανταζόμουν ότι θα φορούσαν αυτές», φέρεται να περιγράφει.

Η Τζουφρέ έγραψε πως όταν συνάντησε τον Άντριου, εκείνος μάντεψε σωστά ότι ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με το βιβλίο της είπε «οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα», εξηγώντας πώς μάντεψε την ηλικία της. Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι πήγε να πάρει τη φωτογραφική της μηχανή ώστε να βγάλουν φωτογραφία με τον Άντριου, την οποία τράβηξε ο Έπσταϊν.

Το βιβλίο περιλαμβάνει και δύο ακόμη περιστατικά στα οποία φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Tο ένα στη Νέα Υόρκη, έναν μήνα αργότερα και το άλλο στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους, όταν εκείνη ήταν περίπου 18 ετών.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς. Τον Φεβρουάριο του 2022, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με άγνωστο χρηματικό ποσό με την Τζουφρέ, η οποία τον είχε μηνύσει ισχυριζόμενη ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλική επαφή όταν ήταν ανήλικη, μέσω του κυκλώματος του Έπσταϊν.

Η Τζουφρέ δεν αποκάλυψε πόσα ακριβώς έλαβε, αλλά αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ κάλυψε το ποσό. Λέγεται ότι έλαβε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια από τον πρίγκιπα Άντριου, παρά το γεγονός ότι εκείνος συνέχισε να αρνείται ότι την είχε γνωρίσει ποτέ.

Με πληροφορίες από HELLO!