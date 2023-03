Ο Κίραν Κάλκιν ένιωθε άσχημα για τη φήμη του Μακόλεϊ λόγω Home Alone: «Ο καημένος»

Ο Κίραν Κάλκιν μίλησε για τον αδελφό του, Μακόλεϊ Κάλκιν και το γεγονός ότι εκείνος έγινε διάσημος παγκοσμίως μετά την ταινία «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι), αν και είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί.

Στο ψηφιακό εξώφυλλο του Esquire, ο ηθοποιός - ο οποίος υποδύθηκε τον Fuller McCallister, ξάδελφο του πρωταγωνιστή Kevin McCallister στην κωμωδία του 1990 - θυμάται πόσο άβολη ήταν η νεοαποκτηθείσα φήμη όχι μόνο για τον αδελφό του, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά τους.

«Ακόμα και τότε, ως παιδί, θυμάμαι να σκέφτομαι, "Είναι τόσο χάλια γι' αυτόν"», δήλωσε ο Κίραν Κάλκιν, που είναι σήμερα 40 ετών, για την υπερβολική προσοχή που έλαβε ο 42χρονος Μακόλεϊ Κάλκιν.

«Ο καημένος», πρόσθεσε ο Κίραν, μιλώντας στο Esquire. «Ήταν μικρός και έπρεπε να προσπαθήσει να αποδεχτεί αυτό το επίπεδο διασημότητας ως πραγματικότητα».

Macaulay Culkin και Kieran Culkin στα American Comedy Awards, τον Μάρτιο του 1991. Φωτ.: Ron Galella Collection via Getty Images

Παρά τα μειονεκτήματα της φήμης, ο Κίραν και ο Μακόλεϊ συνέχισαν έκτοτε την καριέρα τους ως ηθοποιοί, όπως και ο μικρότερος αδελφός τους Ρόρι Κάλκιν.

Αν και ο Κίραν είχε μικρούς ρόλους τόσο στο «Home Alone» όσο και στο σίκουελ του 1992, το «Home Alone 2: Lost in New York», η μεγάλη του ευκαιρία στην υποκριτική δεν ήρθε παρά μόνο 10 χρόνια αργότερα, στην ταινία «Igby Goes Down» του 2002, η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Στο πάρτι του εστιατορίου Link μετά την πρεμιέρα του θεατρικού «After Ashley», με πρωταγωνιστή τον Kieran, το 2005. Φωτ.: Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

Και μόλις άρχισε να ακούει τη λέξη «καριέρα» να χρησιμοποιείται για τη δική του δουλειά, «τρελάθηκε», παραδέχτηκε στο Esquire.

Λόγω του ότι είχε δει τι πέρασε ο Μακόλεϊ, «είχα αυτή την ανθυγιεινή σχέση με αυτό που έκανα για να ζήσω», είπε στο περιοδικό.

«Ήθελα πραγματικά να το κάνω, αλλά δεν ήθελα να είμαι επιτυχημένος σε αυτό», εξήγησε ο Κίραν.

Τον Νοέμβριο του 2021, ενώ ήταν για πρώτη φορά οικοδεσπότης του Saturday Night Live, είχε μιλήσει για την εμπειρία ως παιδί όταν ο Μακόλεϊ ήταν οικοδεσπότης του σόου το 1991, μετά το «Home Alone».

«Έχω βρεθεί σε αυτή ακριβώς τη σκηνή. Ήμουν σε ένα επεισόδιο του SNL όταν ο αδελφός μου, Μακ ήταν οικοδεσπότης πριν από 30 χρόνια. Ήμουν 9 ετών, έπαιξα σε τρία σκετς».