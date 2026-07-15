Ο Κιρ Στάρμερ τιμήθηκε με την υψηλότερη γαλλική διάκριση

Ο Κιρ Στάρμερ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός της Βρετανίας που τιμήθηκε με την υψηλότερη τιμητική διάκριση της Γαλλίας, τη Λεγεώνα της Τιμής.

Παρέλαβε τη διάκριση στο τέλος μιας συνάντησης της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στην ομιλία του, ο Μακρόν εξήρε την «ευπρέπεια» του Στάρμερ και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις «δεσμεύσεις όχι μόνο για τη χώρα σας, αλλά και για την ασφάλεια της Ευρώπης, της Ουκρανίας και των διμερών σχέσεων».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν μεταξύ εκείνων που αποτίσαν φόρο τιμής στον απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμά του την επόμενη εβδομάδα.

Η απονομή του Παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής στον Κιρ Στάρμερ

Απονέμοντας το βραβείο στον Στάρμερ, ο Μακρόν δήλωσε: «Ήθελα να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μου και την ευγνωμοσύνη του γαλλικού λαού, φυσικά για τα χρόνια που υπηρετήσατε ως πρωθυπουργός.

«Πρέπει να πω ότι όλες οι ανθρώπινες αρετές που μαθαίνουμε να εκτιμούμε, όλες αυτές παραμένουν πολύ σημαντικές για όλους μας. Βρήκαμε σε εσάς έναν πολύ αξιόπιστο και φιλικό εταίρο».

Εκτός από τον Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε επίσης τον Στάρμερ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο.

🇫🇷🇬🇧 In recognition of his work on European security in the wake of Russia’s 2022 invasion of Ukraine, Keir Starmer has become the first British Prime Minister to be awarded the Legion of Honour, France’s highest national honour, by Emmanuel Macron. pic.twitter.com/tnbiGnEehN — French Aid to Europe 🇨🇵 🇪🇺 (@aidefranceukr) July 14, 2026

Κάθε χρόνο, περίπου 2.000 Γάλλοι και 200 που δεν είναι από τη Γαλλία τιμούνται με το Παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής ως αναγνώριση των «εξαιρετικών τους επιτευγμάτων».

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ συγκαταλέγεται μεταξύ των τιμώμενων — έχοντας λάβει τον υψηλότερο βαθμό του τάγματος, γνωστό ως Grand Croix (Μεγάλος Σταυρός), ο οποίος απονέμεται σε όσους έχουν επιδείξει «εξαιρετική αξία» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, το βραβείο αυτό αποτελεί αντικείμενο αντιπαραθέσεων από την ίδρυσή του από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη το 1802.

Εκτός από προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, καθώς και ο ίδιος ο Ζελένσκι, η διάκριση αυτή έχει απονεμηθεί επίσης στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μακρόν, η διάκριση αποσύρθηκε επίσης από τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, μετά από μια σειρά κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό.

Με πληροφορίες από BBC