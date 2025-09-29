Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύεται να αναμετρηθεί με την ακροδεξιά

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ άνοιξε τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου των Εργατικών στο Λίβερπουλ με την υπόσχεση ότι θα δώσει «τη μάχη της ζωής του» απέναντι στην ακροδεξιά, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αμφισβήτησης.

Μόλις δεκαπέντε μήνες μετά την εκλογική του νίκη, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλά προβλήματα: επιβράδυνση της οικονομίας, ανεργία στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, πληθωρισμό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και νέο ρεκόρ παράτυπης μετανάστευσης. Στο πολιτικό σκηνικό, το ακροδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ εμφανίζεται ενισχυμένο, καταγράφοντας προβάδισμα έως και 12% σε δημοσκοπήσεις της Ipsos.

«Πρέπει να τους σταματήσουμε. Θέλουν να διαλύσουν αυτή τη χώρα», τόνισε ο Στάρμερ, χαρακτηρίζοντας το μεταναστευτικό πρόγραμμα του Reform «ρατσιστικό» και «ανήθικο».

Εσωτερικές πιέσεις και πολιτικά πλήγματα

Η εικόνα του πρωθυπουργού έχει επιβαρυνθεί από σειρά παραιτήσεων υπουργών, με πιο ηχηρή εκείνη της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ, καθώς και από την απομάκρυνση του Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Έπστιν. Παράλληλα, η δημοτικότητα του Στάρμερ έχει υποχωρήσει στο 13%, τη χαμηλότερη για πρωθυπουργό από το 1977.

Στο εσωτερικό του κόμματος, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν στροφή σε πιο αριστερή γραμμή, με τον δήμαρχο Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ να εμφανίζεται ως πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας.

Οι διεθνείς ισορροπίες

Παρά τις δυσκολίες, ο Στάρμερ έχει καταγράψει σημαντικά βήματα στη διεθνή σκηνή: στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ενεργό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανίας και προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Ε.Ε. Ωστόσο, οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε παραμένουν ημιτελείς ή έχουν αποσυρθεί υπό την πίεση του κόμματος και της κοινωνίας.

Η κρίσιμη ομιλία του την Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει προσπάθεια χάραξης καθαρού οράματος για το μέλλον, ενόψει και των τοπικών εκλογών του Μαΐου 2026.