«Ο κινηματογράφος πρέπει να εξελίσσεται» - Ο Μάρτιν Σκορσέζε στηρίζει εταιρεία AI

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ανακοίνωσε, με δήλωση, τη συνεργασία του -ως σύμβουλος- με τη γερμανική εταιρεία Black Forest Labs, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο 83χρονος Μάρτιν Σκορσέζε δήλωσε ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση των δημιουργικών δυνατοτήτων του κινηματογράφου, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη καλλιτεχνική διαδικασία.

«Ο κινηματογράφος είναι ένα νέο μέσο, μόλις περίπου 125 ετών, επομένως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί», ανέφερε σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Martin Scorsese is backing an AI company to “push the bounds of creativity to create deeper and richer experiences for audiences.” He is using the technology for storyboarding purposes.



"I’m interested in the intersection of technology and storytelling, and seeing how that can… pic.twitter.com/fRJz6UkDd6 — Variety (@Variety) June 2, 2026

Μάρτιν Σκορσέζε: Οι τεχνολογικές καινοτομίες, που χρησιμοποίησε στο παρελθόν

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, στην ίδια δήλωση, υπενθύμισε ότι έχει αξιοποιήσει και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες στο παρελθόν, όπως το 3D στο «Hugo» και την τεχνολογία ψηφιακής ανανέωσης ηλικίας (de-aging) στον «Ιρλανδό».

«Με αυτό το εργαλείο μπορώ να μοιράζομαι με μεγαλύτερη σαφήνεια και ταχύτητα αυτό που έχω στο μυαλό μου με την δημιουργική ομάδα μου, τον σκηνογράφο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τον διευθυντή φωτογραφίας, ώστε να χτίσουν πάνω σε αυτό και να εμπλουτίσουν το κινηματογραφικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Black Forest Labs, ο Μάρτιν Σκορσέζε παρουσιάζει πώς χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης FLUX για τη δημιουργία εικονογραφημένου προσχεδίου μιας σκηνής. Αναφερόμενος μάλιστα στο διάσημο μονοπλάνο του «Goodfellas», όπου ο Χένρι Χιλ, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρέι Λιότα, εισέρχεται στο νυχτερινό κέντρο Copacabana, εξήγησε πόσο πολύπλοκος ήταν ο σχεδιασμός κάθε επιμέρους στιγμής της σκηνής.

«Με ένα εργαλείο σαν αυτό μπορείς να βρεις λύσεις πολύ πιο γρήγορα, να εξοικονομήσεις χρόνο και να μειώσεις την πίεση στο συνεργείο», ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Black Forest Labs, Ρόμπιν Ρόμπαχ, χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον Σκορσέζε σημαντική επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2024 στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και αναπτύσσει εργαλεία δημιουργίας εικόνων και βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία του Σκορσέζε έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Χόλιγουντ φαίνεται να υιοθετεί σταδιακά την τεχνητή νοημοσύνη, έπειτα από χρόνια έντονων αντιδράσεων. Ο Τζέιμς Κάμερον συμμετέχει ήδη στο διοικητικό συμβούλιο της Stability AI, ενώ ο Πίτερ Τζάκσον δήλωσε πρόσφατα ότι δεν αντιμετωπίζει αρνητικά την τεχνολογία, παρομοιάζοντάς την με ένα ακόμη εργαλείο ειδικών εφέ.

Με πληροφορίες από Variety