Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, ταξίδεψε αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, δύο από τους πιο σημαντικούς συμμάχους της χώρας του. Όμως φαίνεται πως είχε έναν ακόμη σκοπό για αυτό το ταξίδι: να παρουσιάσει την κόρη του ως πιθανή διάδοχο.

Η κόρη, Κιμ Τζου-αε, συνόδευσε τον Κιμ στο Πεκίνο, όπου συμμετείχε μαζί του σε μια στρατιωτική παρέλαση με ηγέτες από πάνω από 20 χώρες την Τετάρτη.

Μετά την άφιξη του ειδικού τρένου με την αποστολή του Κιμ στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου την Τρίτη, η Τζου-αε στάθηκε κοντά στον πατέρα της καθώς χαιρετιόταν από ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό που είναι γνωστό ότι έκανε η Τζου-αε με τον Κιμ.

Η Τζου-αε, που πιστεύεται ότι είναι 12 ετών, είναι το μόνο παιδί του Κιμ που έχει εμφανιστεί στα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας, όπου αναφέρεται ως «αγαπητή κόρη». Από το τέλος του 2022, συνοδεύει τον πατέρα της σε στρατιωτικές παρελάσεις, δοκιμές όπλων και άλλες σημαντικές πολιτικά εκδηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Νότιοκορεάτες αναλυτές αναφέρουν ότι ο Κιμ φαίνεται να την εκπαιδεύει ως διάδοχο, αν και προσέχουν να μην βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα. Το γεγονός ότι την πήρε στο πρώτο ταξίδι του στην Κίνα μετά από έξι χρόνια, και μάλιστα σε μια μεγάλη συγκέντρωση διεθνών ηγετών, θεωρείται σημαντικό δείγμα της αυξανόμενης επιρροής της.

Ο Yang Moo-jin, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Σπουδών Βόρειας Κορέας στη Σεούλ, είπε ότι η Τζου-αε περνάει το «τελετουργικό της παρουσίασης» στους ηγέτες της Κίνας, του πιο σημαντικού συμμάχου της Βόρειας Κορέας.

Η σκηνή στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου «έδειξε ότι αντιμετωπίζεται ως Νο. 2 της Βόρειας Κορέας, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό», είπε ο Cheong Seong-chang, ειδικός για τη Βόρεια Κορέα στο Ινστιτούτο Sejong της Σεούλ. «Με το να την πάρει στην Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ-ουν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο ότι θα είναι η διάδοχός του».

Παρότι ο Κιμ είχε οριστεί διάδοχος του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ-ιλ, σε νεαρή ηλικία, αυτή η κατάσταση κρατήθηκε μυστική μέχρι το 2008, όταν ο πατέρας του υπέστη εγκεφαλικό.

Με πληροφορίες από New York Times