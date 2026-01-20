Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέπεμψε τον αντιπρόεδρό του και τον χαρακτήρισε «κατσίκα δεμένη σε κάρο»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν απέπεμψε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εξαιτίας προβλημάτων σε έργο εκσυγχρονισμού εργοστασίου, ενόψει ενός σημαντικού συνεδρίου για το κόμμα του.

Το επερχόμενο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος - το πρώτο εδώ και πέντε χρόνια - έχει στόχο την αποτίμηση προηγούμενων έργων, τον καθορισμό νέων πολιτικών και οικονομικών προτεραιοτήτων και τον ανασχηματισμό στελεχών.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε την Τρίτη ότι ο Κιμ επέρριψε ευθύνες στον Yang Sung-ho για «περιττή, ανθρωπογενή σύγχυση» στα έργα εκσυγχρονισμού του συγκροτήματος Ryongsong Machine Complex στα βορειοανατολικά της χώρας.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα, με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του σχεδίου, ο Κιμ δήλωσε ότι το έργο υπέστη «μεγάλες οικονομικές απώλειες» λόγω ανεύθυνων και ανίκανων αξιωματούχων. Όπως ανέφερε το KCNA, ο Κιμ είχε ήδη επικρίνει τον Yang σε κομματική συνεδρίαση τον Δεκέμβριο και τον παρακολουθούσε στενά, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι «δεν ένιωθε καμία απολύτως ευθύνη».

«Για να το πούμε πιο απλά και παραστατικά, ήταν σαν κατσίκα δεμένη σε κάρο για βόδι. Πρέπει να το θεωρήσουμε ως συνέπεια της πρακτικής μας όσον αφορά τους διορισμούς προσωπικού», είπε ο Κιμ. «Μπορούμε να περιμένουμε από μια κατσίκα να τραβάει κάρο για ένα βόδι;».

Η δημόσια επίπληξη και η αποπομπή αξιωματούχων αποτελούν γνώριμη πρακτική διαχείρισης του Κιμ, αναφέρει το άρθρο του Guardian.

Η οικονομία της Βόρειας Κορέας υπέστη σοβαρά πλήγματα κατά την πανδημία Covid-19. Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας εκτίμησε ότι η βορειοκορεατική οικονομία αυξήθηκε κατά 3,7% το 2024, ωστόσο πολλοί παρατηρητές θεωρούν δύσκολη μια ταχεία, ουσιαστική ανάπτυξη λόγω της υπερβολικής έμφασης στα εξοπλιστικά προγράμματα, της αναποτελεσματικής, υπερσυγκεντρωτικής οικονομίας και των διεθνών κυρώσεων.



Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, το κομματικό συνέδριο αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιανουαρίου ή τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκειά του, ο Κιμ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την πολιτική συνεργασίας με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλους συμμάχους, επιδιώκοντας σταδιακές οικονομικές εξελίξεις.

Διεθνείς αναλυτές παρακολουθούν επίσης αν ο Κιμ θα κάνει βήματα για την επανεκκίνηση της εδώ και καιρό παγωμένης διπλωματίας με τις ΗΠΑ. Όπως σημειώνουν, μια προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επανέναρξης συνομιλιών.

Με πληροφορίες από Guardian